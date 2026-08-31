Trasladan a 250 mujeres y niñas de un polideportivo a un nuevo centro de acogida en Ceuta

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Ceuta, 31 ago (EFE).- Un grupo de alrededor de 250 mujeres y niñas migrantes que dormían en un polideportivo de la barriada ceutí del Príncipe ha sido traslado a un nuevo centro de acogida habilitado en las inmediaciones de La Hípica de la ciudad autónoma.

Unas 400 mujeres y niñas en total son la que se encontraban viviendo en este polideportivo, próximo a un colegio público, y el traslado se produce "para evitar que estén en las calles y puedan sufrir agresiones sexuales", según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí y ha podido presenciar EFE.

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Los propios vecinos de la barriada se han encargado de su atención en esta instalación mientras que el Ejecutivo de la ciudad autónoma y las organizaciones humanitarias han proporcionado comida.

Las mujeres y niñas han abandonado el asentamiento, que se espera que sea cerrado en las próximas horas, en pequeños grupos y a bordo de autobuses municipales que han sido dispuestos por el Gobierno de la ciudad para su reubicación en un nuevo lugar de acogida en las inmediaciones de La Hípica.

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El Gobierno ha anunciado que ha habilitado nuevas plazas de atención humanitaria en Ceuta en diferentes dispositivos temporales, también para mujeres con niños, con lo que ya son 3.300 las plazas disponibles, han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, las plazas habilitadas actualmente se distribuyen de esta forma: 1.200 en Loma Colmenar, 1.300 en Loma Margarita y 320 en La Hípica, que se suman a las del Centro de Estancia Temporal (CETI), que cuenta con alrededor de 500 plazas.

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El objetivo del Gobierno es seguir incrementando progresivamente esta capacidad hasta alcanzar 6.000 plazas de atención humanitaria temporales para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos adecuados mientras se gestionan sus expedientes, y se da la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente. EFE