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Sindicato de enfermería denuncia opacidad en gestión sanitaria en Ceuta y pide refuerzos

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Ceuta, 31 ago (EFE).- La presidenta nacional del sindicato de enfermería Satse, Laura Villaseñor, ha reclamado este lunes "refuerzos, estabilidad y una compensación justa" en días de descanso, que permita a todo el personal sanitario de Ceuta recuperarse, y ha lamentado la "opacidad" en la gestión de la crisis en la ciudad.

La dirigente nacional ha pedido este apoyo especialmente para las enfermeras y fisioterapeutas, "que llevan un mes afrontando una crisis sin precedentes con escasos recursos y precarias condiciones".

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Villaseñor, acompañada por el secretario general de Acción Sindical, Rafael Reig, ha mantenido en Ceuta encuentros y reuniones con enfermeras y fisioterapeutas del Hospital Universitario y los centros de salud.

A pesar de que Satse es un sindicato con representación estatal, el Ingesa, que gestiona la sanidad en Ceuta, "se ha negado" a autorizar la visita de su máxima representante a los centros sanitarios, aludiendo a una crisis sanitaria "que luego no reconoce en los medios de comunicación", ha criticado.

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Según ha sostenido, con el fin de ocultar la realidad existente, la Administración, con "un partido político al frente que se jacta de progresista, amordaza al sindicato más representativo en el ámbito de la sanidad de toda España", ha lamentado.

Villaseñor ha participado este lunes, junto a la secretaria general de Satse en Ceuta, Elisabeth Muñoz, en la concentración de profesionales y ciudadanos que ha tenido lugar frente a la Delegación del Gobierno.

La presidenta de Satse ha escuchado los principales problemas y demandas de los profesionales que ya tenían antes de la crisis y que ahora se han agravado y recrudecido, y les ha trasladado que desde el sindicato se están realizando todo tipo de acciones de denuncia y presión ante el Ingesa para que su situación mejore ahora y en el futuro.

En este sentido, Villaseñor ha subrayado la "urgente necesidad de que se ofrezca una mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo al personal sanitario que trabaja en Ceuta, con contratos de un mínimo de seis meses, ya que es la única forma de que otros profesionales vengan a trabajar a la ciudad autónoma y los que ya lo están haciendo no se vayan a otras comunidades autónomas".

Al respecto, ha reclamado que se aplique el real decreto 118/2023, declarando a Ceuta como zona de difícil cobertura, y que se implementen incentivos reales para atraer y fidelizar profesionales.

"Sin contratos de larga duración que acaben con la precariedad laboral no se podrán cubrir las bolsas de empleo que se encuentran actualmente vacías", ha afirmado.

También ha demandado un mayor reconocimiento retributivo y que el sobreesfuerzo que están realizando desde hace semanas, doblando turnos y haciendo muchas más horas de las que su jornada ordinaria establece, se vea valorado en un futuro de forma justa.

Así, ha apuntado que hay que incrementar las plantillas para que el personal que ahora está trabajando pueda "descansar y recuperarse de una experiencia que les está dejando exhaustos a nivel físico y también psicológico y emocional". EFE

(foto)

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