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¿Pogacar al Mundial? Difícil, pero no imposible, según un especialista

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Murcia, 31 ago (EFE).- La caída de Tadej Pogacar en la Vuelta le causó al doble campeón del mundo fracturas en la clavícula y una vértebra cervical, lesiones que complican su presencia en el Mundial de Canadá, aunque no la descartan del todo, según el doctor Alfredo Falchi, director del Departamento de Ortopedia, Traumatología Deportiva y Rehabilitación del Gruppo Iseni Sanità, de Lombardía.

El doctor italiano explicó en Malpensa 24, diario digital y TV, que para una persona promedio "una fractura de clavícula requiere de 3 a 4 semanas de recuperación", ya que es un hueso "algo complejo".

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No obstante, "no siempre sigue los plazos biológicos con precisión" y, por tanto, "una misma fractura, operada de la misma manera, podría reaccionar de forma diferente".

Precisa Falchi que, en el caso de un atleta de alto nivel, las cosas son diferentes.

"Los atletas de élite tienen necesidades distintas. Su objetivo, por lo general, es recuperarse lo más rápido posible, incluso si eso implica correr algunos riesgos. Es cierto que, con los atletas de alto nivel, el algoritmo cambia. Tienen metas y compromisos importantes. El equipo también es fundamental. Lo cierto es que, al asumir riesgos, aceleran al máximo", subraya.

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Para Falchi, que Pogacar pueda defender su título en Montreal (Canadá) el próximo 26 de septiembre no puede descartarse del todo, aunque lo considera difícil.

"Es muy difícil, pero no imposible. Por supuesto, los riesgos, incluso con una recuperación muy rápida, aumentarían significativamente. Normalmente, para un atleta, los dos o tres primeros días después del accidente transcurren sin incidentes. Si la clavícula se fractura en dos fragmentos, y no en tres, se puede empezar a entrenar con rodillos una vez que desaparezca el dolor", detalla.

Añade el especialista que "conviene esperar al menos una semana más antes de volver a usar los rodillos" y que "tres semanas después de la caída, se puede empezar a entrenar en carretera".

En cuanto a la fracturas cervicales, explica Falchi que "son importantes porque pueden dejar secuelas funcionales".

"Sin embargo, gracias al corsé que le pusieron, la de Pogacar no debería ser un problema grave. Probablemente se trate de una apófisis transversa. No tiene movilidad y no es grave", señaló.

También resaltó que hay casos de corredores que salen a entrenar en carretera en tiempos más cortos, pero "esto conlleva enormes riesgos", ya que si la fractura no se cura "la placa de titanio sigue transmitiendo vibraciones al hueso" y, como consecuencia, "el dolor persiste".

En ese caso, comenta el doctor, "habría riesgo de refractividad en un corredor, y la placa se tendría que retirar después de 6 meses”.

En estas circunstancias, para Falchi, la presencia de 'Pogi' en el Mundial es "difícil", pero "es diferente" para el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Eslovenia a comienzos de octubre, que "no sólo es una semana después", sino porque se disputa "muy cerca de su casa".

El médico comenta que, al ser en el país natal de Pogacar, "la presión será enorme para esa ocasión", al tiempo que no descarta la posibilidad de que el pentacampeón del Tour de Francia "apriete los dientes y aspire a estar" en Lombardía, "aunque eso signifique sufrir".

"Al fin y al cabo, la temporada terminará de todos modos, y tendrá tiempo para recuperarse bien", concluye en relación a la prueba que cierra el calendario el próximo 10 de octubre. EFE

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