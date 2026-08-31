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La CEOE reclama al Gobierno un "liderazgo expreso" para solucionar la situación de Ceuta

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Santander, 31 ago (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado este lunes al Gobierno un "liderazgo expreso" ante la situación que se vive en Ceuta "donde 80.000 compatriotas están sufriendo".

En declaraciones a los medios durante el 40 Encuentro de la Tecnología y de las Telecomunicaciones organizado por la patronal de la industria tecnológica Ametic, Garamendi ha subrayado que Ceuta ha sufrido "un ataque directo a la soberanía nacional" y que hay "80.000 compatriotas que lo están pasando fatal".

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Garamendi también ha querido mostrar su apoyo expreso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha lamentado el impacto económico tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

"Hay un descalabro económico", ha apuntado el líder de la patronal, que ha animado a visitar y a consumir en la ciudad autónoma.

"Llamo a los españoles a ir a Ceuta, a pasearse por Ceuta, a consumir en Ceuta, a apoyar a nuestros compatriotas", ha dicho.

Lo que pido, ha concluido, es un "liderazgo expreso" al Gobierno para que se solucione la situación.

"Queremos que los ciudadanos de Ceuta tengan todos los derechos que tenemos los españoles que vivimos en la Península (...) Tenemos una obligación moral con ellos, una obligación real de darles un apoyo expreso, no solo hoy ni mañana, sino siempre", ha añadido.

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La patronal celebrará el 9 de septiembre la próxima reunión de sus órganos de gobierno en Ceuta en señal de apoyo a la ciudad autónoma. EFE

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