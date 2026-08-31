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Interceptan a 13 personas llegadas este lunes a Formentera en patera

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Ibiza, 31 ago (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado en la mañana de este lunes en la zona del Pilar de la Mola a 13 personas de origen magrebí llegadas en patera a la isla de Formentera.

Los migrantes han sido localizados a las 7:40 horas, según ha informado Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

Esta es la primera patera de la semana en la pitiusa menor, después de que este domingo llegaran a la isla 76 personas de origen magrebí y subsahariano en cinco barcas.

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Con esta nueva embarcación, y según los datos del Ministerio del Interior junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 246 pateras con 4.610 inmigrantes.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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