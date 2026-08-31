El PP denuncia la "delicadeza" del Gobierno con Marruecos y su "dureza" con los ceutíes

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Madrid, 31 ago (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado este martes la "delicadeza diplomática" del Gobierno con Marruecos y su "sorprendente dureza con los propios ceutíes" ante la crisis migratoria y ha llamado al PSOE a manifestarse en la calle el día 2 en defensa de la ciudad autónoma.

En rueda de prensa, Sémper ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está instalado en una "conspiranoia" en la que la única certeza es "que Marruecos no tienen ninguna responsabilidad" y que "toda la culpa" es de Rusia, Israel, Elon Musk, los bulos y una internacional ultraderechista.

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El portavoz popular ha considerado que "obviamente hay responsabilidades", se ha preguntado si alguien cree que 80.000 personas pueden desplazarse por Marruecos hacia la frontera sin que el gobierno del país vecino lo supiera o sin que los servicios secretos lo detectaran y ha pedido a Sánchez que no tome a los españoles por "tontos". EFE

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