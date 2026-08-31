Defensa sombra al general Moreno Arenas jefe de la Brigada II de la Legión

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Valladolid, 31 ago (EFE).- El general jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y Palencia ha sido elegido para tomar el mando de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado en su edición de este lunes la Orden 430/12528/26 por la que se nombra al general de brigada de Infantería Juan Carlos Moreno Arenas como jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

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Este nombramiento, en una de las unidades más importantes de las Fuerzas Armadas, será efectivo a partir de este martes, 1 de septiembre, y se ha hecho oficial a propuesta del general de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) y rubricado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El general Moreno Arenas será relevado en el cargo como jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y Palencia por el general de brigada de Infantería Vicente Martínez Ribera, quien hasta ahora desempeñaba el cargo de director de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET). EFE

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