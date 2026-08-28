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Las asociaciones vecinales piden que el plan de choque para Ceuta priorice a las barriadas

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Ceuta, 28 ago (EFE).- La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) ha reclamado que el plan de choque diseñado para hacer frente a la crisis generada en Ceuta tras la entrada masiva de personas los pasados 30 y 31 de julio priorice las barriadas, al considerar que son estas zonas las que están afrontando de forma más directa las consecuencias de la situación.

La organización vecinal ha pedido, en particular, que entre las primeras actuaciones se contemple el traslado de las mujeres y de los menores que permanecen actualmente en los campamentos instalados en distintos barrios de la ciudad, al entender que estos colectivos requieren una atención prioritaria.

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La CEAV también ha advertido del "sentimiento de abandono" que, según sostiene, existe entre una parte importante de la población ceutí desde los acontecimientos de finales de julio, y ha reclamado una mayor implicación tanto del Gobierno de España como del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma para dar respuesta a las consecuencias de la crisis.

En este sentido, la confederación considera necesario que las medidas anunciadas para afrontar la situación tengan en cuenta especialmente el impacto que está teniendo en los barrios y en la convivencia ciudadana, además de abordar las necesidades de las personas que permanecen en los asentamientos.

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La organización vecinal se ha mostrado asimismo partidaria del retorno de las personas que accedieron de manera irregular a territorio español, aunque ha subrayado que cualquier actuación debe desarrollarse dentro del marco legal.

Así, la CEAV ha reclamado que los procedimientos de retorno respeten el derecho de asilo, la normativa de extranjería y las disposiciones relativas a la protección de los menores, además de las garantías que establece el Estado de derecho.

La entidad ha insistido de este modo en la necesidad de compatibilizar una respuesta eficaz a la situación generada en Ceuta con el cumplimiento de la legislación y la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. EFE

jmr/avl/lml

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