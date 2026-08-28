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La obra de cómic de Carlos Giménez: '36-39: Malos tiempos', publicada en un único volumen

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Madrid, 28 ago (EFE).- La obra del historietista Carlos Giménez '36-39: Malos tiempos' que retrata la guerra civil española se reunirá, por primera vez, en un único volumen que la editorial Reservoir Books publicará el próximo 3 de septiembre.

La edición integral recogerá los cuatro álbumes originales de la serie publicados de forma independiente entre 2007 y 2008, y que son: 'Malos tiempos. Los desastres de la guerra', 'Sin pan, sin pan. Los estragos del hambre', 'Arde Madrid' y 'El tiempo de los asesinos'.

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"En estos álbumes sobre la guerra de España, un conflicto entre fascistas y demócratas, por decirlo rápidamente, he hecho tremendos esfuerzos por ser objetivo", dice el propio autor en una nota de prensa remitida por la editorial.

"Objetivo", insiste, "pero que nadie me pida que sea neutral ante el fascismo".

En esta obra, el historietista no se centra en las grandes batallas sino que recopila relatos enfocados en la vida cotidiana durante la guerra civil.

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El pasado mes de junio, el Gobierno concedió a Carlos Giménez Giménez (Madrid, 1941) la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, en reconocimiento a su "dilatada carrera creativa, que lo sitúa entre las figuras más destacadas del cómic español contemporáneo".

Otras obras con las que cuenta este autor son: 'Paracuellos', donde relata la vida de los niños en los hogares de Auxilio Social; 'Barrio', crónica costumbrista de Madrid en los años 50 y 'Los profesionales ', un retrato del funcionamiento de las agencias de dibujantes en España.

También tiene en su historial obras gráficas como 'Trilogía del crepúsculo' o 'España, una, grande y libre'.

En una reciente entrevista con EFE, Giménez afirmaba que su próximo proyecto era concluir una historieta empezada hace mucho tiempo, y que lleva por título 'Soledad'. EFE

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