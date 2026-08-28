Este viernes, estabilización general del clima, aunque podrán darse chubascos y tormentas

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Madrid, 28 ago (EFE).- Este viernes, el frente borrascoso que ha nublado cielos en el norte peninsular se alejará y, por tanto, el clima tenderá a estabilizarse en la mayor parte del país, aunque podrán darse aún chubascos y tormentas en el noroeste que además podrán ser fuertes en el sureste de la península, especialmente en Almería.

La estabilidad cobrará poco a poco protagonismo tras el paso de un frente de bajas presiones que entraron por el noroeste peninsular, aunque predominarán cielos nubosos o cubiertos en esta zona, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Galicia, Asturias y León, con bancos de niebla matinales.

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Se darán también cielos nubosos con nubes medias y altas en Baleares, Melilla y extremo este peninsular, y tormentas ocasionales, en general secas, pero que podrían ser fuertes en puntos del extremo sureste; calima en las zonas mencionadas.

En el resto, poco nuboso o despejado; y en Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas montañosas.

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Las máximas ascenderán en la mitad occidental, notable en el extremo noroeste; aunque bajarán notablemente en Baleares y en el tercio este peninsular.

Descenso de las mínimas, salvo en Canarias y Galicia, mientras que no bajarán de 20 grados en litorales mediterráneos y bajo Ebro.

Soplará viento moderado en zonas de litoral que amainará en el Mediterráneo y será flojo en el resto, aunque podrán darse intervalos fuertes y rachas muy fuertes en puntos de la costa de Galicia y Asturias.

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En Canarias, alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

- GALICIA: cielo nuboso con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, más fuertes en Finisterre de madrugada, aunque remitirán a lo largo del día; bruma y niebla en zonas altas; máximas en ascenso, notable en Orense; y viento de flojo a moderado del sur rolando a oeste y suroeste por la tarde.

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- ASTURIAS: cielo poco nuboso de madrugada, con presencia de brumas y nieblas, pero cubierto y con lluvias por la mañana que disminuirán por la tarde; descenso de mínimas en mitad oriental, máximas en ascenso, notable en interior central; y viento de flojo a moderado del sur y suroeste, rolando a oeste en horas centrales, momento de mayor intensidad en el litoral.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas de madrugada y al final del día en tercio sur, mientras que en horas centrales es probable alguna lluvia débil en suroeste; mínimas en descenso; y viento flojo del sur, moderado en tercio meridional en horas centrales y moderado de oeste al final de la tarde en el litoral.

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- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado por la mañana, más nuboso durante la tarde; temperaturas en ligero descenso; y viento flojo del suroeste tendiendo por la tarde a variable y arreciando al final hasta moderado en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: nubosidad baja matutina y de evolución vespertina, con probables brumas por la mañana en mitad oeste y precipitaciones débiles en extremo occidental; mínimas en descenso en tercio occidental, máximas en ascenso en zona centro y tercio occidental; con viento de flojo a moderado del oeste o suroeste, rolando a noroeste en Ávila y Segovia por la tarde.

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- NAVARRA: poco nuboso o despejado; descenso de temperaturas, ligero en el caso de las máximas; y viento flojo variable, con predominio de componente oeste e intervalos moderados por la tarde en el suroeste.

- LA RIOJA: poco nuboso o despejado, sin descartar nubes de evolución diurna; temperaturas en descenso, moderado en las mínimas y ligero en las máximas; con viento del suroeste, de flojo a moderado.

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- ARAGÓN: poco nuboso o despejado; temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas en la depresión del Ebro; con viento flojo de componente oeste, variable al final del día.

- CATALUÑA: poco nuboso con intervalos de nubes altas; temperaturas en descenso, más notable en el caso de las máximas en depresión de Lérida excepto en su litoral; y viento de flojo a moderado del oeste, variable al final del día.

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- EXTREMADURA: poco nuboso con nubes bajas por la mañana y de evolución diurna después; mínimas en ligero o moderado descenso y máximas en ligero ascenso, moderado y más acusado en tercio norte; con viento flojo variable, predominando del oeste y noroeste.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con nubes de evolución en la sierra en horas centrales; mínimas en descenso, máximas en ascenso, más acusado en la sierra; y viento flojo, del oeste principalmente, pero variable a final del día.

- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes medias y altas en Cuenca y Albacete, aunque se abrirán claros por la tarde, mientras que en el resto será poco nuboso, con nubosidad de evolución en Sistema Central en horas centrales; mínimas en descenso salvo en sureste de Cuenca y en Albacete, donde sí descenderán las máximas, aunque aumentarán en el resto de la comunidad, especialmente en zonas de montaña.

Viento flojo de componente oeste, con tendencia a ser variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes medias y altas en mitad sur, sin descartar precipitaciones débiles, mientras que en mitad norte será poco nuboso con intervalos de nubes altas; mínimas en descenso ligero y máximas en descenso; viento flojo del oeste, variable a final del día.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso sin descartar chubascos y tormentas ocasionales, que pueden ser fuertes o muy fuertes más probablemente en el sur en la primera mitad del día, dejando cielos despejados o poco nubosos por la tarde; polvo en suspensión; temperaturas en descenso, más notable en las máximas; y viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte por la mañana.

- BALEARES: cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles acompañadas de barro y ocasionalmente de tormenta; temperaturas en descenso; y viento de flojo a moderado del suroeste girando por la mañana a oeste y noroeste, por la tarde variable.

- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso en general salvo en tercio oriental, sin descartar chubascos y tormentas, más probables durante primera mitad del día y en Almería, donde pueden ser fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Mínimas en descenso, máximas en ascenso salvo en tercio oriental, donde descenderán notablemente; y viento fuerte del oeste en extremo oriental de madrugada, de poniente moderado en Estrecho, más fuerte por la tarde, y flojo variable en el resto.

- CANARIAS: cielo nuboso en norte de islas de mayor relieve, sin descartar lluvias débiles y ocasionales más probables en medianías y durante la mañana; mientras que en el resto se darán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía; temperaturas en ligero descenso.

Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas vespertinas muy fuertes; y brisas en el suroeste de islas montañosas. EFE