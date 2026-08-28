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El PSOE pide responsabilidad a Feijóo para no "dar alas" a la violencia en Ceuta

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Madrid, 28 ago (EFE).- El PSOE ha pedido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responsabilidad para no "dar alas" ni "legitimizar" la violencia en Ceuta.

En un mensaje publicado en la red social X, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha añadido que "no se puede pedir normalidad para Ceuta mientras se inflama la convivencia con bulos y mensajes xenófobos".

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"Los discursos de odio de dirigentes políticos en prime time dan alas y legitiman la violencia. El PP debe parar esta espiral", ha advertido.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas en una concentración por los derechos laborales de los bomberos forestales en Madrid, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha condenado los episodios de "racismo" registrados en Ceuta y ha considerado que están alimentados y "financiados" por "agitadores mediáticos como Vito Quiles", por el PP y por Vox.

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Belarra ha denunciado también la responsabilidad del Gobierno y le ha instado a impulsar los traslados de migrantes a la península: "Esa inacción calculada que ha hecho el Gobierno para castigar a Marruecos, pensando que así esto no va a volver a pasar, ha sido un error y está alimentando el racismo y dando gasolina a la extrema derecha", ha concluido. EFE

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