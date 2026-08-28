El Gobierno Vasco pedirá competencias en inmigración la próxima semana a la ministra Saiz

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Bilbao, 28 ago (EFE).- El Gobierno Vasco "tiene agendada" la próxima semana una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que reclamará competencias en inmigración para Euskadi, según ha anunciado la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa.

Según fuentes de su Departamento, el encuentro se celebrará el próximo jueves, 3 de septiembre.

Melgosa, en una entrevista en Radio Euskadi, ha explicado que en la reunión reclamarán el papel del País Vasco "como frontera norte" y también competencias migratorias propias.

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Ha señalado que cuando se aprobó el Estatuto de Gernika de 1979 "el tema de las políticas migratorias no estaba encima de la mesa", por lo que ha defendido reclamar "esas nuevas funciones que tendríamos que hacer como región en Europa porque pedirnos soluciones cuando no tenemos todas las herramientas para poder hacerlo no está bien".

La consejera ha considerado que ante la crisis migratoria de Ceuta "se ha llegado tarde" por parte del Estado español y también de Europa, que "ha estado de perfil" cuando "la frontera sur también es frontera europea", ha afirmado.

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En relación a los altercados de las últimas noches en Ceuta en protesta por la situación que vive la ciudad autónoma tras las entradas masivas de migrantes desde Marruecos de finales de julio, ha advertido de que "cualquier estallido de violencia es contrario a la democracia y aquí siempre ganan los mismos".

Melgosa ha pedido "altura de miras" a PP y PSOE en materia migratoria y ha considerado que "ya es hora de que hablen el presidente (Pedro) Sánchez y (Alberto Núñez) Feijóo y determinen una política" en este ámbito.

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Ha considerado que hace falta un plan estratégico de migración y ha abogado por mantener un debate sobre el asunto "sereno" y "pensando en el futuro". Desde el Gobierno Vasco, "tendemos la mano para trabajar", ha dicho.

La consejera ha afirmado que "muchas comunidades autónomas" apoyaron ayer la postura del Gobierno Vasco en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, en la que analizaron con el Gobierno central la situación de los menores llegados a Ceuta desde Marruecos.

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En el encuentro, la consejera Melgosa pidió "hacer la filiación de todos los niños y niñas que están en Ceuta" con la intención de localizar a sus familias y propiciar su reunificación y defendió que "no nos tienen que pasar a las comunidades autónomas determinadas responsabilidades que son del Gobierno español", ha recordado.

Según ha sostenido, "la política migratoria es una competencia a día de hoy estatal y si hablamos de una emergencia como la de Ceuta y tenemos el elefante en la habitación, que es Marruecos y Marruecos no contesta, ¿tenemos que responder las comunidades autónomas? -se ha preguntado-. El Estado tiene su papel y la Unión Europea también".

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La consejera vasca ha explicado que en la Conferencia Sectorial "no se pudo tratar" el eventual traslado de niñas llegadas a Ceuta desde Marruecos a la península al faltar tres consejeros de Vox.EFE