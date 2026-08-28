El concurso de relatos 'El legado de Sancho Panza' recibe 543 obras de 26 países

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Ciudad Real, 28 ago (EFE).- El Concurso Internacional de Relatos 'El legado de Sancho Panza', organizado por la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ha alcanzado este año su récord de participación con 543 relatos procedentes de 26 países, un 24 % más que los 439 trabajos recibidos en la edición de 2025.

El certamen ha reunido relatos de escritores de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Grecia, Guatemala, Guyana, Italia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de España, han informado este viernes los organizadores en nota de prensa.

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La Sociedad Cervantina ha destacado que estas cifras reflejan la vigencia internacional de la obra de Miguel de Cervantes y, especialmente, de la figura de Sancho Panza, que continúa sirviendo de inspiración para escritores de distintas generaciones, países y tradiciones literarias.

El fallo del concurso se dará a conocer el próximo 19 de septiembre durante un acto en el que también se nombrará 'Gran Sancho Panza' al cervantista José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y considerado uno de los especialistas más reconocidos en la obra de Miguel de Cervantes. EFE

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