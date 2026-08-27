Vigilan posibles reactivaciones en el fuego de Salas de Bureba (Burgos), ya estabilizado

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Burgos, 27 ago (EFE).- El incendio de Salas de Bureba (Burgos) evoluciona de forma muy favorable y, aunque el fuego ya se ha dado por estabilizado, los equipos de extinción vigilan posibles reactivaciones a consecuencia del viento, ha indicado este jueves la Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León.

Según la información que ha trasladado el Gobierno autonómico, se ha realizado una línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte del perímetro y se trabaja en localizar los posibles puntos calientes para su eliminación y enfriamiento.

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La situación meteorológica es de inestabilidad, aunque hay previsión de tormenta en la zona esta vendrá acompañada de fuertes rachas de viento, por lo que se ha mantenido de momento el índice de gravedad potencial (IGR) 1, a la espera de tener la seguridad de que no se producirán reactivaciones.

Los medios terrestres trabajan en el lugar intensificando las labores en previsión de fuertes vientos por la tarde y con apoyo también de medios aéreos.

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En estos momentos son 18 los medios movilizados en la lucha contra un fuego que se declaró este miércoles poco antes de las cuatro de la tarde, en terreno próximo a la carretera CL-633, y que se ha dado por estabilizado este jueves en torno a las seis y cuarto de la tarde.

La Junta de Castilla y León declaró el IGR 1 por la previsión de que pudiera afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada y por la proximidad a la carretera, si bien ni las llamas ni el humo tomaron en ningún momento la dirección de Cornudilla, el pueblo más próximo.

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Por el momento se desconoce tanto las causas como la superficie afectada. EFE