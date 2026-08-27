Espana agencias

Sabalenka arrancará contra la colombiana Osorio

Guardar

Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 de la WTA, será la rival de la colombiana Camila Osorio (n.58) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el último 'Grand Slam' del año, según el sorteo realizado este jueves.

La mexicana Renata Zarazúa (n.71), que debutará contra una rival procedente de la clasificación, podría ser su contendiente en segunda ronda.

Un hipotético camino a la final de Sabalenka, vigente campeona del torneo de Nueva York, le depararía a la checa Barbora Krejcikova (n.28) en tercera ronda, la rusa Diana Shnaider (n.16) en octavos, la checa Linda Noskova (n.6) en cuartos) y la estadounidense Jessica Pegula (n.3) en semifinales.

PUBLICIDAD

Venus Williams, ganadora de 7 'Grand Slams' que recibió una carta de invitación para disputar el torneo a sus 46 años, podría ser la rival de Pegula en segunda ronda.

La número 2 del mundo y otra de las principales candidatas, la kazaja Elena Rybakina, se estrenará contra la local Thea Frodin (n.580) y podría cruzarse con la española Jessica Bouzas (n.105) en segunda ronda.

PUBLICIDAD

La gallega debutará contra la checa Darja Vidmanova (n.90).

La estadounidense Coco Gauff (n.4), la polaca Iga Swiatek (n.8) y la japonesa Naomi Osaka (n.13), todas ellas ganadoras del Abierto de Estados Unidos, son los otros 'cocos' en la parte baja del cuadro.

La española Paula Badosa comenzará su participación contra la australiana Daria Kasatkina (n.59), y su compatriota Kaitlin Quevedo (n.107) jugará contra la belga Elise Mertens (n.24) en primera ronda.

Además, la española Cristina Bucsa arrancará frente a la checa Sara Bejlek (n.29) y Oksana Selekhmeteva (n.93) se cruzará con la japonesa Aoi Ito (n.369).

La colombiana Emiliana Arango (n.84) debutará contra la china Xinyu Wang (n.41).

El cuadro principal del Abierto de Estados Unidos comenzará el 30 de agosto, con la final femenina programada para el 12 de septiembre.

El torneo premiará este año con 5,5 millones de dólares a los ganadores de los cuadros masculino y femenino, el mayor premio en la historia de los 'Grand Slams'.

Esta cantidad se enmarca en una bolsa de premios de 108 millones, la mayor en la historia del tenis. EFE

(foto)(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y Suecia reclaman rebajar la propuesta de casi dos billones para 2028-2034 y priorizar defensa, seguridad y competitividad frente a la la agricultura y los fondos de cohesión

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

Resultados ganadores del Super Once del 27 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 27 agosto

Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales

Para esta receta, preparamos una carne de lomo dorada a la sartén, glaseada después con una salsa cítrica y llena de sabor que realza la ternura de la carne

Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales

Àlex, cerrajero: “No esperes a que pase algo para reforzar la puerta de tu casa”

Cinco errores habituales que pueden poner en riesgo la seguridad de una vivienda y que conviene evitar antes de que ocurra un problema

Àlex, cerrajero: “No esperes a que pase algo para reforzar la puerta de tu casa”

Un incendio en El Saler, Valencia, obliga a evacuar el pueblo y los campings de la zona: las autoridades elevan el nivel de alerta

Antes de decretar la evacuación general, los bomberos ya habían desalojado la playa próxima al incendio

Un incendio en El Saler, Valencia, obliga a evacuar el pueblo y los campings de la zona: las autoridades elevan el nivel de alerta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

ECONOMÍA

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes