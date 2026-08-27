Muere el hombre agredido por dos personas en Torelló (Barcelona) el 10 de agosto

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El hombre de 63 años agredido por un hombre y una mujer durante la madrugada del 10 de agosto en Torelló (Barcelona) ha fallecido en el centro hospitalario en el que permanecía ingresado, según ha avanzado 'El 9 Nou' y han confirmado fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

El viernes, 14 de agosto, los presuntos autores de esta agresión ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presuntos autores de delitos de asesinato en grado de tentativa, simulación de delito y lesiones dolosas.

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El caso lo ha asumido el Juzgado de Instrucción número 4 de Vic (Barcelona) y, tras el fallecimiento de la víctima, se les atribuye un delito de homicidio, según han precisado las mismas fuentes.