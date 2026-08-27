Manifestantes en Ceuta queman dos sombrillas de paja en un asentamiento de migrantes

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Ceuta, 27 ago (EFE).- El grupo de manifestantes que esta tarde impidió la entrada de un camión de Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, con comida para los migrantes, ha incendiado dos sombrillas de paja en otro pequeño campamento junto a otra playa adyacente y contigua a la desaladora.

Los manifestantes han accedido a la zona portando una bandera de España de grandes dimensiones, que provocó que los migrantes que se encontraban en la zona corrieran hasta el muro trasero de la desaladora.

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Los manifestantes han avanzado hacia la playa entre gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "invasores, expulsión" y otras consignas contra la permanencia de los inmigrantes en la ciudad y contra la gestión del Gobierno central de la crisis.

En un momento de la protesta, algunos participantes han prendido fuego a dos sombrillas de paja instaladas en la playa, lo que ha generado una importante columna de humo y momentos de desconcierto en la zona.

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Tras varios minutos de tensión, los concentrados permanecían todavía en el entorno de la playa, aunque los ánimos se habían calmado parcialmente y la situación había recuperado cierta estabilidad.

Los hechos se producen después de que durante este miércoles centenares de manifestantes hayan mantenido bloqueado durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que se dirigía al Trampolín para distribuir alimentos y agua a los inmigrantes, en una protesta que se ha desarrollado de forma pacífica.

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La tensión en las playas se suma a las protestas que durante los últimos días se han producido en distintos puntos de Ceuta y que han incluido concentraciones multitudinarias frente a la Delegación del Gobierno y desplazamientos hacia los asentamientos de inmigrantes, en los que ha intervenido la Policía Nacional para evitar enfrentamientos directos.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha insistido este jueves en la necesidad de evitar cualquier episodio de violencia y ha defendido que el retorno de los inmigrantes debe realizarse "dentro de los márgenes de la ley". EFE

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