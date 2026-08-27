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La dirección y los sindicatos de Airbus encallan en el SIMA tras once horas sin acuerdo

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Madrid, 27 ago (EFE).- La reunión de mediación celebrada este jueves en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) entre la dirección de Airbus y los sindicatos continúa once horas después de su convocatoria, sin que de momento se haya alcanzado un acuerdo, según han confirmado a EFE fuentes sindicales este jueves.

En el aire está la huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL, que comenzó el pasado martes.

Los sindicatos han llegado a la reunión a las 9 de la mañana de este jueves con ganas de un acuerdo, en una reunión que sucede a la del pasado martes, cuando la empresa les expuso el impacto de la huelga de julio, que, según les explicó, ha afectado a la reputación de la compañía, a las entregas y a la confianza de los clientes, si bien con posturas diferentes, según las fuentes.

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Once horas después comenzar la reunión este jueves, la negociación continúa, sin que hayan trascendido detalles de la misma.

Después de la huelga indefinida de julio, y que pararon durante el mes de agosto, la plantilla de Airbus reanudó el pasado martes las movilizaciones.

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La huelga indefinida está convocada por CGT, UGT y ÚTIL. El objetivo es exigir mejoras laborales.

En Airbús, CCOO es el sindicato mayoritario. Junto a SIPA y ATP también piden mejoras pero son partidarios de negociar a partir de la propuesta les presentó la empresa ya en julio.

Los trabajadores de Airbus decidieron secundar la huelga en una votación que tuvo lugar este lunes, al considerar insuficiente la última propuesta de la compañía presentada a los sindicatos el viernes anterior en una reunión en el SIMA, en la que también se fijó un calendario de negociaciones a partir de este martes, con periodicidad diaria y la participación de todos los sindicatos.

La plantilla de Airbus en España cuenta con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000-, Illescas, Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. EFE

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