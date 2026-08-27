La dirección y los sindicatos de Airbus encallan en el SIMA tras once horas sin acuerdo

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Madrid, 27 ago (EFE).- La reunión de mediación celebrada este jueves en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) entre la dirección de Airbus y los sindicatos continúa once horas después de su convocatoria, sin que de momento se haya alcanzado un acuerdo, según han confirmado a EFE fuentes sindicales este jueves.

En el aire está la huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL, que comenzó el pasado martes.

Los sindicatos han llegado a la reunión a las 9 de la mañana de este jueves con ganas de un acuerdo, en una reunión que sucede a la del pasado martes, cuando la empresa les expuso el impacto de la huelga de julio, que, según les explicó, ha afectado a la reputación de la compañía, a las entregas y a la confianza de los clientes, si bien con posturas diferentes, según las fuentes.

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Once horas después comenzar la reunión este jueves, la negociación continúa, sin que hayan trascendido detalles de la misma.

Después de la huelga indefinida de julio, y que pararon durante el mes de agosto, la plantilla de Airbus reanudó el pasado martes las movilizaciones.

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La huelga indefinida está convocada por CGT, UGT y ÚTIL. El objetivo es exigir mejoras laborales.

En Airbús, CCOO es el sindicato mayoritario. Junto a SIPA y ATP también piden mejoras pero son partidarios de negociar a partir de la propuesta les presentó la empresa ya en julio.

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Los trabajadores de Airbus decidieron secundar la huelga en una votación que tuvo lugar este lunes, al considerar insuficiente la última propuesta de la compañía presentada a los sindicatos el viernes anterior en una reunión en el SIMA, en la que también se fijó un calendario de negociaciones a partir de este martes, con periodicidad diaria y la participación de todos los sindicatos.

La plantilla de Airbus en España cuenta con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000-, Illescas, Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. EFE

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