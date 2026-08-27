Justicia aprueba el primer juez de refuerzo para Ceuta tras la petición del Poder Judicial

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Madrid, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha aprobado el primer juez de refuerzo para Ceuta, después de que este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya formalizado su petición.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha informado a través de un mensaje en X de la aprobación de este primer refuerzo, recalcando que recibieron la petición a las 13:38 horas y la autorizaron a las 14:08 horas, en "30 minutos".

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"Así lo haremos con todas las peticiones que nos lleguen, como comunicamos al CGPJ el 31 de julio", ha rematado el ministro su mensaje en redes sociales.

La aprobación de Justicia llega después de que el Servicio de Inspección del CGPJ haya elaborado los informes preceptivos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) haya remitido al CGPJ la documentación de los siete aspirantes a la comisión de servicios.

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Y también sucede una vez que Justicia instase al Poder Judicial a formalizar su solicitud de refuerzos, para poder así aprobar una medida que el propio ministerio dijo haber ofrecido a finales de julio.

El Poder Judicial se reunirá este viernes en sesión extraordinaria para aprobar una medida de apoyo transversal destinada a reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que afronta una carga de trabajo especialmente elevada tras la entrada irregular de algo más de 70.000 personas migrantes a Ceuta el 30 y el 31 de julio.

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Por otro lado, continúa abierto el proceso para cubrir mediante una segunda comisión de servicio la plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta que tiene atribuida la competencia en materia de violencia sobre la mujer.

En este caso, el plazo para presentar solicitudes a la comisión de servicio permanecerá abierto hasta las 23:59 horas de mañana, viernes, por lo que el CGPJ deberá esperar a que concluya este periodo para iniciar la tramitación correspondiente.

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Ante la crisis vivida en Ceuta, el CGPJ instó a Justicia a convocar la Comisión Mixta para ratificar un protocolo de refuerzos firmado en 2019 y que pretende agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras, especialmente en aquellos supuestos que revisten carácter urgente como el que ahora afecta a Ceuta. EFE