Fundir el oro o coleccionistas privados: el destino del patrimonio robado en museos

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Alicante, 27 ago (EFE).- El patrimonio robado en sucesos como el del Museo de Villena (MUVI) en la madrugada de este miércoles puede acabar con el oro fundido para vender los lingotes a su precio de mercado o en manos de coleccionistas privados multimillonarios, según el doctor en Historia José Fernando Domene.

"Este tesoro estaba muy trabajado, con una decoración muy determinada, muy elaborado, entonces tiene un valor muy grande", ha apuntado el también autor del libro 'La Historia de Villena' en declaraciones a EFE.

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Es por ello que ha señalado como una de las posibilidades que, al igual que en otros sucesos del estilo, el robo haya sido por encargo, que ya tuvieran las piezas apalabradas o vendidas directamente.

"Las piezas no las pueden llevar a ninguna parte, esto lo suelen tener escondido en sus casas o en cámaras acorazadas de un banco, de manera que no lo ve nadie", ha estimado el doctor en Historia por las universidades de Alicante, Islas Baleares y País Vasco.

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El destino, por tanto, tampoco puede ser una subasta, dado que según Domene, "en seguida se reconocerían".

Las 66 piezas del Tesoro de Villena, que suman 9,7 kilogramos de oro, además de plata, ámbar y hierro procedente de un meteorito elaboradas con gran maestría orfebre a finales de la Edad de Bronce, tienen una tasación económica cercana a los 5 millones de euros, han desvelado a EFE fuentes municipales.

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Aunque esta cifra es estimada por la calidad y el significado de las piezas, si se analizara únicamente el valor de mercado de la cantidad de oro sustraída, solo los casi 10 kilos de este metal tendrían un valor de algo más de un millón de euros. EFE