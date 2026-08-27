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Enric Mas: "En el esprint con Pogacar poco tenía que hacer"

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Castellón, 27 ago (EFE).- El español Enric Mas (Movistar) protagonizó un interesante duelo por el triunfo de etapa con el esloveno Tadej Pogacar, pero en el esprint final, admitió, "poco tenia que hacer".

"Estoy contento porque pude sacar una renta. Ha sido un buen día. Ya dije que calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor. En el esprint poco tuve que hacer porque Pogacar es Pogacar. Tengo que ir día a día, estoy segundo en la general y me voy sintiendo bien. Le doy las gracias al equipo", dijo en meta el ciclista balear.

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Mas, quien advirtió a Pogacar del peligro en el descenso de El Bartolo moviendo la mano derecha, explicó el lande que le pudo costar una caída a Pogacar.

"Era una curva cerrada, el suelo estaba sucio, de hormigón, era peligroso. Entró un poco fuerte y simplemente se salió. Pudo volver a la carretera y enseguida estaba ya a rueda", detalló.

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Mas coronó en cabeza El Bartolo después de atrapar a Pogacar, quien habia atacado a 3,5 km de la cima.

"Me avisaron de que había bonificación y me lancé en busca de segundos. Llegué a la altura de Pogacar y le pude pasar cerca del alto".

Ante la etapa de este viernes con final en Valdelinares, Enric Mas se mostró optimista.

"Mañana llega otro final en alto, será un día para la fuga, una etapa importante para el equipo, y trataremos de ganar", concluyó. EFE

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