El San Pablo Burgos suspende dos amistosos por los problemas físicos de la plantilla

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Burgos, 27 ago (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha decidido suspender los dos partidos de pretemporada que tenía previstos para la próxima semana ante el MoraBanc Andorra y el FIATC Girona debido a los problemas físicos que afectan a varios jugadores y a la ausencia de otros que se encuentran con sus selecciones.

El conjunto burgalés tenía previsto enfrentarse al MoraBanc Andorra el miércoles 2 de septiembre en el principado y al FIATC Girona el viernes 4 en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), pero finalmente no disputará ninguno de los dos encuentros.

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La decisión llega después de que varios jugadores hayan presentado diferentes problemas físicos durante estos días de preparación.

El pívot Balsa Koprivica sufre molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda; el escolta Raúl Lobaco presenta una lumbalgia aguda, y el base Chase Audige se recupera de un esguince en el tobillo derecho sufrido durante un entrenamiento.

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A estas bajas se suman las del alero Vlatko Cancar, el base Retin Obasohan y el escolta DJ Steward, que continúan con la recuperación de lesiones anteriores y evolucionan dentro de los plazos previstos.

Además, varios integrantes de la plantilla están concentrados con sus respectivas selecciones durante la ventana FIBA, una circunstancia que ha llevado al cuerpo técnico y al club a considerar que el equipo no podría afrontar los dos amistosos con suficientes garantías.

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El San Pablo Burgos ha agradecido la comprensión de las organizaciones de ambos torneos y ha lamentado las molestias ocasionadas por la suspensión de su participación. EFE

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