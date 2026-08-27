El incendio de El Saler (Valencia) lleva quemadas 48 hectáreas y no afecta al casco urbano

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València, 27 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este jueves en El Saler (Valencia) sigue sin control y lleva quemadas 48 hectáreas, según los primeros cálculos, mientras que las llaman no ha afectado al casco urbano de esta pedanía, que ha sido desalojada de manera preventiva, al igual que los cámpines cercanos.

Así lo han explicado el conseller valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el director de la extinción, David Roca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, que se han desplazado a la zona para seguir los trabajos de extinción de un fuego cuya causa se desconoce.

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En esas labores, han detallado, participan actualmente 12 medios aéreos y más de 200 efectivos.

El conseller ha indicado que en el incendio trabajan todos los medios aéreos disponibles para intentar estabilizarlo a "la mayor brevedad posible".

Por su parte, el director operativo ha dicho que son "ligeramente optimistas en llegar pronto a un control" del fuego, mientras que la alcaldesa ha precisado que han evacuado a unas 150 personas. EFE

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