El Betis, con Arsenal, Bayern, Oporto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan

Guardar

Mónaco, 27 ago (EFE).- El Betis jugará la fase liga de la Liga de Campeones contra el Arsenal, Bayern Múnich, Oporto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.

Así quedó definido tras el sorteo celebrado este jueves en el salón del Foro Grimaldi de Mónaco. EFE