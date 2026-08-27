El Barcelona, con City, PSG, Como, Sporting, Aston Villa, Feyenoord, Galatasaray y Sabah

Guardar

Mónaco, 27 ago (EFE).- El Barcelona jugará la fase liga de la Liga de Campeones contra el Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyernoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Así quedó definido tras el sorteo celebrado este jueves en el salón del Foro Grimaldi de Mónaco. EFE