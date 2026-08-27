El Atlético, con Bayern, Liverpool, United, PSV, Fenerbahce, Bodo, Viking y Stuttgart

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Mónaco, 27 ago (EFE).- El Atlético de Madrid jugará en la fase liga de la Liga de Campeones contra Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.

Así lo deparó el sorteo de este jueves celebrado en el Foro Grimaldo de Mónaco. EFE