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César Macías, otro mexicano pide paso en el ciclismo mundial

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Carlos de Torres

 Castellón, 27 ago (EFE).- Cesár Macías (Guadalajara, 22 años) es el único mexicano en el pelotón de la Vuelta a España. Después de la irrupción de Isaac del Tour en la élite, el esprinter del Burgos Burpellet BH tratará de unirse a su compatriota para seguir poniendo alta la bandera de su país en el ciclismo mundial.

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Macías disfruta de su primera experiencia en una grande por etapas. Entre sus objetivos buscar una victoria al esprint aprovechando su punta de velocidad, pero ante todo poner el altavoz del ciclismo mexicano.

 "La Vuelta es una muy buena oportunidad para que el ciclismo mexicano siga desarrollándose. Se está produciendo un cambio generacional en México en los últimos 5 ó 6 años y ahora estamos viendo los resultados. Los proyectos de iniciativa privada se reflejan en que dos ciclistas ya estamos a nivel profesional, yo en el Burgos Burpellet e Isaac del Toro en el UAE", explica Macías a EFE en la salida de Alcossebre.

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El corredor de Guadalajara comenzó su camino internacional muy joven. En 2021 y con 17 años viajó a Europa después de competir en México con el Patobike y formar parte de la primera generación de ciclistas de ruta del proyecto AR Monex.

En Bélgica pasó por el Start Junior Team by Java, Star Cycling, EvoPro Racing y Petrolike, antes de conseguir para la temporada 2026 un contrato de dos años con Burgos Burpellet BH.

Su primera victoria profesional llegó en China. El resultado más importante de su año llegó en julio durante el Tour Magnificent Qinghai. Macías ganó la séptima etapa después de imponerse en un cerrado photo finish, consiguiendo su primera victoria como profesional y su primer triunfo con el Burgos Burpellet BH.

Macías ya ha participado en carreras importantes del calendario internacional, como el Tour del Porvenir, el Giro Next y la Vuelta a Turquía, además de subir al podio del Tour de las promesas y conseguir una medalla en los Campeonatos Panamericanos.

En abril de 2026 también completó el Tour de Flandes, uno de los cinco Monumentos del ciclismo. Terminó en el puesto 108 en una carrera ganada por Tadej Pogacar y se convirtió en el primer mexicano en finalizar la histórica prueba belga.

 "Yo empecé con la bicicleta de montaña y luego me pasé a la pista, y no fue hasta los 14-15 años cuando decidí probar en el ciclismo en ruta. Me gustaban las carreras de primavera y me surgió la oportunidad de venir ir Bélgica 1 año. Un equipo de México me apoyó e inicié la aventura en Europa".

 Macías se considera "un corredor rápido que pasa la montaña mejor que muchos esprinters".

"Creo que soy hábil, y cuando mido bien mi distancia también puedo competir con cualquiera por velocidad. En la Vuelta creo que todavía quedan 2 ó 3 oportunidades para los esprinters y voy a seguir intentando una victoria.

"La verdad es que se han producido cambios en el ciclismo de México, ahora vemos que hay muchos más ciclistas jóvenes que están empezando a tener proyección. Algunos están compitiendo en Europa y en un par de años seguramente también estarán a nivel profesional.

Para Macías, "sin duda la referencia en México es Isaac del Toro, tiene un nivel muy, muy alto, y estar en el top 3 del mundo es una referencia de todo

No obstante, el mexicano asegura que su ídolo ha sido el considerado mejor esprinter de la historia, Mark Cavendish. "Hay muchos corredores que yo he admirado toda mi vida, como Mark Cavendish. Me gustan los que son rápidos pero son capaces de subir las montañas. Yo me identifico más con ese tipo de corredores. Pero en México nunca habíamos visto un corredor como Del Toro.

 "Creo que en un par de años voy a lograr grandes cosas, pero por lo pronto trataré de ganar una etapa en la Vuelta a España, en un gran Tour y una meta a mediano plazo para que los aficionados mexicanos confíen en mi.

"Soy un ciclista que me he ido desarrollando poco a poco, que no di un salto tan grande como Del Toro, que fue algo increíble, pero yo he notado mi trayectoria deportiva y ha sido como de crecimiento poco a poco, No me desespero, al final sabemos que es un proceso y seguro que vamos a llegar lejos". EFE

(Fotos)

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