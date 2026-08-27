Barcelona retirará los datos de agentes de la Guardia Urbana publicados en redes sociales

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Barcelona, 27 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que "procederá a descolgar de inmediato todas las publicaciones detectadas" en redes sociales que contengan datos personales de agentes de la Guardia Urbana, tras la filtración masiva de datos operativos de 568 agentes en internet, que han dado a conocer fuentes periodísticas esta semana.

El Consistorio ha señalado que este "incidente deriva de la publicación de datos relativos a procesos selectivos de la Guardia Urbana", "atendiendo al cumplimiento de la obligación de transparencia" y "no es consecuencia de una filtración de información ni de una actuación ajena a la estructura municipal".

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Las mismas fuentes han indicado que "se iniciará una búsqueda activa y exhaustiva" de otros documentos publicados en la misma situación y que "el Ayuntamiento se compromete a publicar la información imprescindible" -el número de identificación profesional (TIP)- de los participantes en los procesos selectivos internos del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona.

CSIF, el sindicato mayoritario en la Guardia Urbana de Barcelona, ha denunciado esta semana a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) que el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la 'Gaceta Municipal', publica de forma accesible a cualquier ciudadano datos de los agentes "que conllevan un riesgo" para la seguridad.

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En concreto, CSIF ha denunciado la publicación del número de TIP (identificación profesional), nombre y apellidos completos (identificación personal), comisaría o unidad de servicio (ubicación laboral específica) y turno de trabajo (horario de prestación de servicios) de agentes de la policía de Barcelona.

El secretario general de la Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Barcelona, Eugenio Zambrano, ha explicado a EFE que han presentado la denuncia formal ante la APDCAT por la publicación sistemática de estos datos en los procesos de concursos de movilidad y concursos de oposiciones de promoción interna, tras múltiples gestiones y peticiones realizadas al Ayuntamiento para solucionar esta situación.

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"Tras la denuncia presentada y las gestiones que desde CSIF hemos realizado, el Ayuntamiento ha reaccionado con rapidez", ha destacado el representante sindical.

CSIF ha informado en un comunicado: "Ante la notificación de la presentación de esta denuncia, el Ayuntamiento ha manifestado que, tomando conocimiento del hecho, adoptará medidas urgentes para retirar de la Gaceta Municipal todos aquellos datos que comprometan la identidad de los policías, en el caso que denunciamos y en futuras publicaciones, donde solo se pondrá el TIP u otro dato de identificación como podría ser un código asociado al TIP". EFE

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