Espana agencias

Barcelona retirará los datos de agentes de la Guardia Urbana publicados en redes sociales

Guardar

Barcelona, 27 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que "procederá a descolgar de inmediato todas las publicaciones detectadas" en redes sociales que contengan datos personales de agentes de la Guardia Urbana, tras la filtración masiva de datos operativos de 568 agentes en internet, que han dado a conocer fuentes periodísticas esta semana.

El Consistorio ha señalado que este "incidente deriva de la publicación de datos relativos a procesos selectivos de la Guardia Urbana", "atendiendo al cumplimiento de la obligación de transparencia" y "no es consecuencia de una filtración de información ni de una actuación ajena a la estructura municipal".

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes han indicado que "se iniciará una búsqueda activa y exhaustiva" de otros documentos publicados en la misma situación y que "el Ayuntamiento se compromete a publicar la información imprescindible" -el número de identificación profesional (TIP)- de los participantes en los procesos selectivos internos del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona.

CSIF, el sindicato mayoritario en la Guardia Urbana de Barcelona, ha denunciado esta semana a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) que el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la 'Gaceta Municipal', publica de forma accesible a cualquier ciudadano datos de los agentes "que conllevan un riesgo" para la seguridad.

PUBLICIDAD

En concreto, CSIF ha denunciado la publicación del número de TIP (identificación profesional), nombre y apellidos completos (identificación personal), comisaría o unidad de servicio (ubicación laboral específica) y turno de trabajo (horario de prestación de servicios) de agentes de la policía de Barcelona.

El secretario general de la Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Barcelona, Eugenio Zambrano, ha explicado a EFE que han presentado la denuncia formal ante la APDCAT por la publicación sistemática de estos datos en los procesos de concursos de movilidad y concursos de oposiciones de promoción interna, tras múltiples gestiones y peticiones realizadas al Ayuntamiento para solucionar esta situación.

"Tras la denuncia presentada y las gestiones que desde CSIF hemos realizado, el Ayuntamiento ha reaccionado con rapidez", ha destacado el representante sindical.

CSIF ha informado en un comunicado: "Ante la notificación de la presentación de esta denuncia, el Ayuntamiento ha manifestado que, tomando conocimiento del hecho, adoptará medidas urgentes para retirar de la Gaceta Municipal todos aquellos datos que comprometan la identidad de los policías, en el caso que denunciamos y en futuras publicaciones, donde solo se pondrá el TIP u otro dato de identificación como podría ser un código asociado al TIP". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y Suecia reclaman rebajar la propuesta de casi dos billones para 2028-2034 y priorizar defensa, seguridad y competitividad frente a la la agricultura y los fondos de cohesión

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

Resultados ganadores del Super Once del 27 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 27 agosto

Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales

Para esta receta, preparamos una carne de lomo dorada a la sartén, glaseada después con una salsa cítrica y llena de sabor que realza la ternura de la carne

Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales

Àlex, cerrajero: “No esperes a que pase algo para reforzar la puerta de tu casa”

Cinco errores habituales que pueden poner en riesgo la seguridad de una vivienda y que conviene evitar antes de que ocurra un problema

Àlex, cerrajero: “No esperes a que pase algo para reforzar la puerta de tu casa”

Un incendio en El Saler, Valencia, obliga a evacuar el pueblo y los campings de la zona: las autoridades elevan el nivel de alerta

Antes de decretar la evacuación general, los bomberos ya habían desalojado la playa próxima al incendio

Un incendio en El Saler, Valencia, obliga a evacuar el pueblo y los campings de la zona: las autoridades elevan el nivel de alerta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

ECONOMÍA

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas agrícolas que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes