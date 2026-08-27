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Alcaraz debutará con Safiullin, con Djokovic en semifinales y Jodar con Kokinakis y Zverev

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Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, arrancará contra el ruso Roman Safiullin (n.98) la defensa del título del Abierto de Estados Unidos conquistado hace un año, tras el sorteo realizado este jueves, que le deparó unas hipotéticas semifinales contra el serbio Novak Djokovic.

Alcaraz se enfrentaría en una hipotética segunda ronda contra el ganador del partido entre el portugués Jaime Faria (n.70) y el estadounidense Jenson Brooksby (n.73).

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El español no tuvo la fortuna de su parte en el sorteo. Más adelante aparecen unos posibles cruces contra el italiano Matteo Arnaldi (n.34) en tercera ronda, el kazajo Alexander Bublik (n.16) en octavos de final, el estadounidense Ben Shelton (n.9) o el francés Arthur Fils (n.11) en cuartos y Djokovic (n.5) en semifinales.

Djokovic tampoco salió bien parado. Se enfrentará en primera ronda al argentino Mariano Navone (n.48), y Tomás Martín Etcheverry (n.31) podría ser su rival en el tercer partido. Unos posibles cuartos le enfrentarían contra el ruso Daniil Medvedev (n.8), quien ya sabe lo que es ganar el trofeo en Nueva York.

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El Abierto de Estados Unidos marca el regreso de Alcaraz a las canchas tras cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca que le obligó a retirarse del ATP 250 de Barcelona.

El tenista murciano jugó el pasado lunes el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos junto a Serena Williams, pero cayeron en segunda ronda del cuadro.

Alcaraz busca revalidar el título que levantó el pasado septiembre tras imponerse a su archirrival, el italiano Jannik Sinner, en la final. Fue el segundo Abierto de Estados Unidos del español.

Sinner, actual número 1 del mundo, es la principal ausencia de este torneo debido a una lesión en la rodilla derecha de la que no se recuperó a tiempo y que le ha impedido jugar desde su victoria en Wimbledon.

La baja del transalpino situó a Alcaraz como segundo cabeza de serie, en el lado opuesto del cuadro del alemán Alexander Zverev, número 2 de la ATP.

Zverev se estrenará contra el italiano Lorenzo Sonego (n.91) y se cruzaría con el español Rafael Jódar en unos hipotéticos cuartos de final (n.13).

La promesa española disputará su primer partido en el Abierto de EE.UU. contra el australiano Thanasi Kokkinakis (n.412), le esperaría el noruego Casper Ruud (n.20) en tercera ronda, y el australiano Alex de Miñaur (n.7) en octavos antes del posible enfrentamiento contra Zverev.

El vencedor de esa parte del cuadro podría cruzarse en semifinales contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (n.4).

Entre los tenistas latinos, el chileno Tabilo abrirá contra el alemán Yannick Hanfmann (n.54), el argentino Francisco Cerúndolo (n.25) lo hará frente al austriaco Filip Misolic (n.530), su hermano Juan Manuel Cerúndolo (n.51) jugará contra Ruud y el estadounidense Marcos Giron será el primer rival del peruano Ignacio Buse (n.36).

Además, Etcheverry se medirá contra el checo Vit Kopriva (n.69) y el argentino Sebastián Báez comenzará contra el estadounidense Brandon Nakashima (n.17)

El cuadro principal del Abierto de Estados Unidos comenzará el 30 de agosto, con la final programada para el 13 de septiembre.

El torneo premiará este año con 5,5 millones de dólares a los ganadores de los cuadros masculino y femenino, el mayor premio en la historia de los 'Grand Slams'.

Esta cantidad se enmarca en una bolsa de premios de 108 millones, la mayor en la historia del tenis.EFE

(foto)(video)

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