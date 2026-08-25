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Pinofranqueado reclama a Guardiola un plan integral después de tres incendios

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Pinofranqueado (Cáceres), 25 ago (EFE).- El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, ha reclamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, un plan integral de prevención, recuperación y desarrollo para Pinofranqueado y los municipios afectados de Las Hurdes, tras los incendios de 2023, 2025 y 2026.

En una carta remitida a Guardiola, Azabal plantea actuaciones de prevención de incendios, gestión forestal, recuperación de las zonas quemadas y mejora de infraestructuras, especialmente las relacionadas con el abastecimiento de agua, las comunicaciones y las vías de evacuación.

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Según el alcalde, aproximadamente el 30 por ciento de la superficie afectada por el fuego de 2023 continúa sin que se haya completado la retirada de los árboles quemados, mientras que en 2025 tampoco se realizaron, según sostiene, determinadas obras de emergencia relacionadas, entre otras cuestiones, con las captaciones de agua de La Muela y Robledo.

Entre las medidas propuestas figuran completar la retirada y tratamiento de los árboles quemados, realizar tratamientos selvícolas en las zonas que permanecen verdes, ampliar las zonas periurbanas de protección y declarar los montes afectados de Nuñomoral y Pinofranqueado como zonas de actuación urgente.

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El alcalde reclama que estas propuestas se concreten en un Plan Integral de Prevención, Recuperación y Desarrollo para Pinofranqueado y los municipios afectados de Las Hurdes, con calendario de actuaciones, presupuesto, financiación y mecanismos de seguimiento.

Azabal ha propuesto además a Guardiola impulsar un Pacto de Región sobre gestión forestal, prevención y extinción de incendios con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.

En la carta, el Ayuntamiento solicita una reunión de trabajo con la Junta para concretar las actuaciones prioritarias, su financiación y los plazos de ejecución, así como mecanismos de coordinación con la Diputación de Cáceres, la Administración General del Estado, la Mancomunidad y el Grupo de Acción Local.

"Necesitamos fechas, proyectos, presupuesto y ejecución", ha señalado el alcalde, que ha reclamado que las propuestas no se queden en "reuniones, borradores o declaraciones de intenciones". EFE

epd/pcm/acm

(foto) (vídeo)

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