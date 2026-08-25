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El Sporting reestructura su directiva con Joaquín como vicepresidente institucional

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Gijón, 25 ago (EFE).- El Sporting anunció este martes el nombramiento de Joaquín Alonso, el futbolista con más partidos en la historia del club, como nuevo vicepresidente institucional de la entidad, cargo con el que continuará su labor de representación junto a la presidencia ejecutiva.

Alonso ocupaba desde 2019 la responsabilidad de relaciones institucionales, puesto desde el que ha desempeñado un papel destacado en la representación del club, y a partir de ahora asumirá esta nueva posición de mayor peso institucional.

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A su vez, en una serie de cambios en su estructura deportiva, el Sporting anunció la incorporación de Diego Martínez González como nuevo director general de la entidad, con el objetivo de reforzar la coordinación interna y la consecución de objetivos en las áreas no deportivas del club.

Martínez (Burgos, 1986) es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y formó parte del departamento de control económico de LaLiga desde 2015 y posteriormente ejerció como gerente del Burgos entre 2021 y febrero de este año.

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El club ha nombrado asimismo a Jorge Morales como nuevo director de relaciones institucionales, tras su etapa al frente del área comercial desde su llegada a la entidad en 2021, periodo en el que ha liderado distintos proyectos del área de negocio.

Con estos movimientos, el Sporting refuerza un departamento considerado clave en la relación con las instituciones, el mundo empresarial y la sociedad, en un proceso de crecimiento de su estructura interna que la entidad considera indispensable para "alcanzar sus objetivos deportivos a corto y medio plazo". EFE

dsl/rm/ism

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