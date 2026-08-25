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Andalucía exige nuevas reformas legales para proteger a los agentes frente al narcotráfico

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Sevilla, 25 ago (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido este martes la reacción del Gobierno central ante el problema del narcotráfico en Andalucía, que incluya la reactivación del grupo especializado OCON-Sur, reformas legales y mayor protección a los agentes.

Después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, remitiera una carta a Pedro Sánchez para reclamar la recuperación de dicha unidad de élite de la Guardia Civil, Sanz ha lamentado que al Ejecutivo nacional y al ministro Fernando Grande-Marlaska "se le haya ido el narcotráfico de las manos" y que hoy todas las provincias andaluzas estén "afectadas por las mafias".

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"Es consecuencia del abandono que Sánchez y Marlaska han hecho de la lucha contra esta lacra y también de la falta de protección que tienen hoy nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que niega el reconocimiento como profesión de riesgo, algo que el Gobierno andaluz está exigiendo desde hace mucho tiempo", ha señalado.

El vicepresidente andaluz ha exigido a Marlaska una fecha para poner en marcha de nuevo la unidad especializada OCON-Sur, y un fortalecimiento de las estructuras y la seguridad jurídica en favor de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

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Además de la creación de unidades especializadas con carácter permanente con suficientes medios y personal, ha pedido dicho refuerzo de la seguridad jurídica en la actuación policial y el reconocimiento de la labor policial en Andalucía como profesión de riesgo.

Para ello, plantea una reforma normativa que blinde la autoridad de los agentes y eleve las consecuencias de las agresiones, agravando los delitos cuando se cometen con agresiones contra los cuerpos de seguridad, como la inclusión del ataque grave a los agentes como eurodelito y el refuerzo de las penas.

Dichas solicitudes incluyen endurecer también el Código Penal, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un plan de renovación de la flota marítima en Andalucía en 24 meses y un plan de mantenimiento integral 24/7 para asegurar la operatividad constante.

Plantea también una reforma legal que garantice el empleo proporcionado de los medios de defensa, ante situaciones de riesgo como embestidas de narcolanchas, y definir con la mayor precisión posible los criterios de actuación cuando ello implique el uso de armas. EFE

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