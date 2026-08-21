Tirante no puede con Arthur Fils

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Washington, 20 ago (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante cayó este jueves eliminado ante el francés Arthur Fils en los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos).

Fils, número 21 del mundo, se deshizo de Tirante (n.50) por 6-3 y 6-2 en apenas 64 minutos de partido. Fils se enfrentará en las semifinales al italiano Flavio Cobolli (n.10).

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Tirante se vio abrumado por Fils, que ganó el 62 % de los puntos del partido, con un 79 % al saque y un 46 % al resto.

Su buen desempeño al resto le permitió romper tres veces el saque de Tirante, una en el primer set y dos en el segundo, mientras que el argentino no tuvo una sola oportunidad de 'break'.

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Era la primera vez que Tirante disputaba unos cuartos de final de un Masters 1.000 y también la primera vez que jugaba los cuartos de final de un torneo fuera de la tierra batida.

Pese a la derrota, Tirante sale de Cincinnati como nuevo número 41 del mundo, el mejor ranking de su carrera, situado como el tercer argentino de la ATP por detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry. EFE

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