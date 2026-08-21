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Registrados dos nuevos seísmos de magnitud 2,2 y 2,4 en Armilla y Ogíjares (Granada)

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Madrid, 21 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este viernes dos seísmos de magnitudes 2,2 y 2,4 con epicentro en los municipios granadinos de Armilla y Ogíjares, respectivamente.

El seísmo registrado en Armilla ha tenido lugar a las 4:05 horas, con una profundidad fijada en 0,0 kilómetros, según ha detallado el IGN en su página web.

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Una hora y 39 minutos después, a las 5:44 horas, se ha registrado el segundo seísmo, con epicentro en Ogíjares y también a una profundidad de 0,0 kilómetros.

Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín. EFE

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