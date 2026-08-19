Un grupo de migrantes llega en patera a la Cala del Barco, en Cartagena (Murcia)

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Murcia, 19 ago (EFE).- Un grupo de migrantes ha llegado la tarde de este miércoles a bordo de una patera a la Cala del Barco, en Cartagena (Murcia), donde han desembarcado.

Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias han indicado que sobre las 13:00 horas se han recibido varias llamadas en el teléfono 112 que alertaban de la llegada de la embarcación a la citada playa.

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Las citadas fuentes no han precisado la cantidad de personas que transportaba la patera, aunque vídeos publicados por medios digitales muestran la llegada de la embarcación con varias decenas de personas a bordo y el momento en que se lanzan al agua a escasos metros de la arena.

La aproximación de la patera a tierra ha generado comentarios de sorpresa de los bañistas que se encontraban en el lugar.

Instantes después, una vez que los migrantes han saltado a tierra, la patera ha realizado una maniobra para adentrarse de nuevo en el mar y se ha alejado de la costa. EFE

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