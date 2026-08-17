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Zverev, Auger-Aliassime, Shelton y Fritz competirán en la segunda ronda

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Madrid, 17 ago (EFE).- El alemán Alexander Zverev, el canadiense Félix Auger-Aliassime y los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz competirán en la segunda ronda de la Copa Davis que se disputará el 19 y 20 de septiembre, de la que saldrán los siete equipos que, junto al de Italia, vigente campeón, jugarán la fase final en Bolonia en noviembre.

El español Rafael Jódar, el chileno Alejandro Tabilo y el ecuatoriano Andrés Andrade también liderarán a sus respectivos equipos en busca de una plaza en la fase por el título.

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Alexander Zverev comandará al equipo alemán que se enfrentará al de Croacia y le acompañarán Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Félix Auger-Aliassime número 4 del mundo, liderará a Canadá ante Francia para alcanzar los cuartos de final junto a Gabriel Diallo, Liam Draxl y Duncan Chan.

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Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton viajaran a Praga junto a Tommy Paul y Christian Harrinson para medirse a la República Checa.

Chile recibirá a España en el Estadio Nacional de Santiago, mientras que Ecuadorviajará a Londres para enfrentarse a Gran Bretaña.

El combinado español, capitaneado por David Ferrer, estará formado por Rafa Jódar, número 11 del mundo, Dani Mérida -ambos convocados por primera vez-, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

España estuvo exenta de la primera ronda de la Copa Davis 2026, en la que Chile superó como local por 4-0 a Serbia.

El conjunto chileno, con Nicolás Massu como capitán, estará formado por Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Tomás Barrios Vera y Matías Soto.

Ecuador se medirá a Gran Bretaña con Andrés Andrade como líder de un grupo capitaneado por Raúl Viver y formado también por Álvaro Guillén, Ángel Veliz, Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo. EFE

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