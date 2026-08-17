Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Vivas pide tener en cuenta la opinión de los vecinos en los emplazamientos de migrantes

Guardar

Ceuta, 17 ago (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido tener en cuenta la opinión de los vecinos antes de habilitar nuevos emplazamientos para alojar a los migrantes debido al elevado nivel de tensión que soporta la ciudad, y ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por tratar de trasladar a la Ciudad Autónoma la responsabilidad por la gestión de la crisis migratoria.

En una comparecencia tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes para analizar la situación de la ciudad, Vivas ha censurado el comportamiento "incorrecto" de la ministra Mónica García en su visita este domingo a Ceuta y le ha reprochado que haya ido a "dar lecciones de humanidad y solidaridad" tras la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio.

PUBLICIDAD

Vivas se ha referido así a las declaraciones en las que reclamó que Ceuta pusiera a disposición nuevos emplazamientos para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad y sostuvo que la falta de estos espacios estaba ralentizando la respuesta a la situación generada tras la entrada masiva.

El presidente ceutí ha asegurado que la ciudad autónoma "no ha rechazado ningún emplazamiento" y ha explicado que las instalaciones que se han planteado hasta ahora pertenecen a la Administración General del Estado.

PUBLICIDAD

A este respeto, ha precisado que el Gobierno local ha reclamado que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos antes de habilitar nuevos espacios debido al elevado nivel de tensión que soporta la ciudad.

Ha asegurado que Ceuta tampoco se opone a utilizar inmuebles de la Administración General del Estado si se considera necesario, siempre que se tenga en cuenta a los vecinos, y ha insistido en que el debate sobre los emplazamientos no debe desviar la atención del origen de la crisis.

En este sentido, ha considerado que responsabilizar al Gobierno autonómico de la situación provocada por la entrada masiva de inmigrantes supone trasladar una responsabilidad que corresponde al Estado.

Vivas ha rechazado entrar en una competición sobre qué territorio es más solidario pero ha subrayado que Ceuta soporta el nivel de acogida de inmigrantes más elevado de España en términos relativos y ha defendido que la solución pasa por el retorno a Marruecos de las personas que entraron irregularmente, lo que permitiría liberar espacios actualmente ocupados y mejorar las condiciones de acogida de quienes permanezcan en la ciudad

Asimismo, ha relacionado la visita de la ministra con el debate sobre la situación de la sanidad ceutí y ha acusado al Gobierno de no haber cumplido los compromisos recogidos en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta en materia de servicios esenciales y de cobertura de las plazas sanitarias.

"Está bien que piensen en los inmigrantes pero también debería pensar en los ceutíes", ha añadido Vivas antes de reclamar para la población de esta ciudad autónoma una sanidad "igual que la del resto de los españoles", ha apostillado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

1011644

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

La expareja ha organizado un cumpleaños muy especial a su hija por su mayoría de edad

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Son muchos los nombres de famosos que han sabido mantener una carrera a pesar de la fama de su apellido

Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

José Andrés, chef: “No todos los aceites de oliva son iguales; yo uso el arbequina para vinagretas, el picual para guisos y el cornicabra para pasta y paellas”

El chef asturiano, afincado en Estados Unidos desde hace ya más de dos décadas, defiende el AOVE español como “el mejor del mundo” y explica para qué recetas utiliza cada variedad

José Andrés, chef: “No todos los aceites de oliva son iguales; yo uso el arbequina para vinagretas, el picual para guisos y el cornicabra para pasta y paellas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa