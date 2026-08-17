Vivas pide tener en cuenta la opinión de los vecinos en los emplazamientos de migrantes

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Ceuta, 17 ago (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido tener en cuenta la opinión de los vecinos antes de habilitar nuevos emplazamientos para alojar a los migrantes debido al elevado nivel de tensión que soporta la ciudad, y ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por tratar de trasladar a la Ciudad Autónoma la responsabilidad por la gestión de la crisis migratoria.

En una comparecencia tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes para analizar la situación de la ciudad, Vivas ha censurado el comportamiento "incorrecto" de la ministra Mónica García en su visita este domingo a Ceuta y le ha reprochado que haya ido a "dar lecciones de humanidad y solidaridad" tras la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio.

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Vivas se ha referido así a las declaraciones en las que reclamó que Ceuta pusiera a disposición nuevos emplazamientos para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad y sostuvo que la falta de estos espacios estaba ralentizando la respuesta a la situación generada tras la entrada masiva.

El presidente ceutí ha asegurado que la ciudad autónoma "no ha rechazado ningún emplazamiento" y ha explicado que las instalaciones que se han planteado hasta ahora pertenecen a la Administración General del Estado.

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A este respeto, ha precisado que el Gobierno local ha reclamado que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos antes de habilitar nuevos espacios debido al elevado nivel de tensión que soporta la ciudad.

Ha asegurado que Ceuta tampoco se opone a utilizar inmuebles de la Administración General del Estado si se considera necesario, siempre que se tenga en cuenta a los vecinos, y ha insistido en que el debate sobre los emplazamientos no debe desviar la atención del origen de la crisis.

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En este sentido, ha considerado que responsabilizar al Gobierno autonómico de la situación provocada por la entrada masiva de inmigrantes supone trasladar una responsabilidad que corresponde al Estado.

Vivas ha rechazado entrar en una competición sobre qué territorio es más solidario pero ha subrayado que Ceuta soporta el nivel de acogida de inmigrantes más elevado de España en términos relativos y ha defendido que la solución pasa por el retorno a Marruecos de las personas que entraron irregularmente, lo que permitiría liberar espacios actualmente ocupados y mejorar las condiciones de acogida de quienes permanezcan en la ciudad

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Asimismo, ha relacionado la visita de la ministra con el debate sobre la situación de la sanidad ceutí y ha acusado al Gobierno de no haber cumplido los compromisos recogidos en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta en materia de servicios esenciales y de cobertura de las plazas sanitarias.

"Está bien que piensen en los inmigrantes pero también debería pensar en los ceutíes", ha añadido Vivas antes de reclamar para la población de esta ciudad autónoma una sanidad "igual que la del resto de los españoles", ha apostillado. EFE

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