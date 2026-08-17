Una de las mujeres fallecidas en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) estaba embarazada

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Huelva, 17 ago (EFE).- Una de las dos mujeres fallecidas en el tiroteo registrado en la noche de este domingo en la barriada de El Rocío de la localidad de Isla Cristina (Huelva) tenía 39 años y estaba embarazada, sin que por el momento se conozca si se ha salvado o no el bebé que estaba gestando.

Junto a ella, han informado desde la Guardia Civil, han muerto también la madre de ella, de 62 años, y su hijo, de 16.

La Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda para la localización de los autores del tiroteo.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en la vía pública.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que podría tratarse de "un ajuste de cuentas entre miembros de diferentes clanes" aunque no se descarta ninguna hipótesis, encontrándose las diligencias bajo secreto de sumario.

En el transcurso del tiroteo resultaron también heridas dos personas, un hombre que ingresó en el hospital en estado grave y cuya evolución se desconoce por el momento y otro con un impacto de bala en la pierna que se encuentra estable.

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De confirmarse el ajuste de cuentas podría estar relacionado con un tiroteo que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón de la capital onubense en septiembre de 2024 y que se saldó con un muerto y dos heridos.

El presunto autor de los disparos mortales se dio a la fuga inmediatamente tras los hechos, si bien semanas después fue localizado y detenido en Gijón (Asturias) por la Policía Nacional.

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En las semanas posteriores se registraron varios tiroteos adicionales de represalia o amedrentamiento en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina donde se refugiaron varios familiares del agresor.

En esta localidad, en mayo de 2025, la Guardia Civil desplegó un operativo y detuvo a tres personas de este entorno por amenazar a vecinos con armas de fuego y realizar disparos desde azoteas; dos meses después, en julio, se registró otro tiroteo que se saldó con un hombre muerto y una mujer herida.

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Desde la Policía Nacional se ha reforzado la presencia policial en la capital onubense tras lo sucedido. EFE

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