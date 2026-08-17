Ricardo Torronteras renueva su contrato como entrenador del Fundación Cajasol Andalucía

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Sevilla, 17 ago (EFE).- El entrenador Ricardo Torronteras ha renovado su contrato con el Fundación Cajasol Andalucía y seguirá esta temporada al frente del vigente campeón de la Liga Iberdrola y de la Copa de la Reina de voleibol, anunció este lunes el club de la localidad sevillana de Dos Hermanas.

El cordobés continúa una campaña más como primer entrenador y mantendrá el equipo de colaboradores -Martin Schweighart y José Manuel González 'Magú'- con el que ha contado en las pasadas cuatro temporadas.

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"Ilusión intacta de cara a la nueva temporada, no solo por la plantilla tan competitiva que hemos conseguido conformar, sino también por mantener el 'staff' técnico que venimos trabajando en las últimas temporadas, ya que es fundamental", afirmó Torronteras en declaraciones que facilita el Club Agrupación Voleibol (CAV) Esquimo -nombre oficial de la entidad-.

“Es pronto para marcar los objetivos, aunque tenemos para empezar la temporada ya grandes retos como competir en la Copa Ibérica y hacer una buena pretemporada. Este año, además, tenemos la máxima competición europea, como es la 'CEV Champions League', y es en octubre. Otros años no hemos sacado lo mejor de nosotras hasta diciembre y nos tenemos que poner las pilas", añadió.

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Torronteras recordó que en este ejercicio "en Navidad viene la Supercopa gracias a los títulos conseguidos" y que quieren "hacerlo bien para sumar un nuevo título a las vitrinas".

"Tenemos una plantilla amplia y eso da ciertas garantías. La defensa de los dos títulos no es una presión añadida porque sabemos quiénes somos y de donde venimos con el presupuesto que manejamos. Hay auténticas plantillas de nivel en la competición que seguro que tienen más presión", subrayó. EFE

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