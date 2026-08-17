Mónica García defiende la presencia del Gobierno en Ceuta y pide "investigar" la responsabilidad de Marruecos

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno central sí ha estado presente en Ceuta ante la crisis migratoria, respondiendo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quien ha cuestionado la "pasividad" del Ejecutivo y ha reclamado "analizar e investigar" las responsabilidades de Marruecos en la crisis.

La titular de Sanidad, que se reunió este domingo con Vivas en un encuentro que ha calificado de "muy cordial", ha respondido al reproche del presidente ceutí sobre la falta de participación del Gobierno reivindicando la presencia del Ejecutivo en la ciudad. "Si decía que le duele que no haya habido participación del Gobierno de España, a mí también me duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados", ha señalado en declaraciones a 'TVE' recogidas por Europa Press.

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En este sentido, García ha recordado que es la "séptima ministra" que se ha desplazado a la ciudad autónoma, además del presidente del Gobierno, y ha destacado que también se ha constituido un gabinete de crisis para abordar la situación.

La ministra ha cuestionado además la gestión del Gobierno de Ceuta y ha puesto como referencia la crisis migratoria de 2021, cuando, según ha explicado, "sí hubo una respuesta ágil de la ciudad autónoma" mediante la cesión de espacios para acoger a los migrantes.

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"También me duele que la ciudad de Ceuta o el Gobierno de Ceuta no haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido, bueno, pues de alguna manera minimizar", ha afirmado.

Preguntada por los motivos por los que la respuesta no ha sido la misma que en 2021, la ministra ha contestado: "Habría que preguntárselo al señor Vivas".

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PIDE ANALIZAR LAS RESPONSABILIDADES DE MARRUECOS

Por otro lado, García también ha respondido a la acusación de Vivas de que el Gobierno podría estar evitando actuar con contundencia para "no molestar" a Marruecos y preservar sus "pseudo buenas relaciones" con el país vecino. Frente a esta posibilidad, la ministra ha defendido precisamente la necesidad de analizar las "responsabilidades" de Marruecos en la crisis.

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"A una crisis humanitaria absolutamente excepcional, con una repercusión en este caso también geopolítica bastante importante, entonces tendremos que analizar, investigar y ver cuáles son las repercusiones, cuáles son las responsabilidades, en este caso del Gobierno de Marruecos", ha señalado.

La titular de Sanidad ha reclamado que los derechos humanos estén "por encima de todo" y, en particular, "por encima de cualquier relación diplomática", al tiempo que ha advertido de que la situación es más compleja que limitarse a criticar a Marruecos o atribuirle toda la responsabilidad. No obstante, ha defendido que el país vecino tiene responsabilidad "por acción u omisión" en la crisis migratoria.

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