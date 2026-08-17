Kyle Guy regresa al Tenerife: "Estuve hablando con tres equipos pero quería venir a este"

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Santa Cruz de Tenerife, 17 ago (EFE).- El jugador estadounidense Kyle Guy, que tras retirarse del baloncesto volvió a las pistas y ha sido fichado por La Laguna Tenerife, en el que ya jugó en la temporada 2024-2025, confesó este lunes a su llegada a la isla que tuvo otras ofertas pero eligió volver al equipo canario, un regreso que le hace "muy feliz"

“Estuve hablando con tres equipos, pero quería venir a éste: me encanta el 'roster' y me encanta poder jugar con algunos de los jugadores de la última vez”, dijo a los medios tras aterrizar en el Aeropuerto de Tenerife Norte el jugador de 29 años, que consideró que será fácil “encontrar la química” e insistió en que se siente “muy ilusionado” por volver al trabajo.

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El alero estadounidense regresa a la Liga Endesa tras haberse retirado en 2025 para ejercer de entrenador ayudante en la Universidad de Virginia. Sin embargo, Guy volvió a vestirse de corto, primero de la mano de Noblesville Boom de la Liga de Desarrollo de la NBA y luego con los Shanxi Blooms de la liga china. EFE

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