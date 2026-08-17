Jesús Herrada liderará al Burgos Burpellet BH en La Vuelta

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Madrid, 17 ago (EFE).- Jesús Herrada, dos veces campeón nacional en ruta (2013 y 2017), será el líder del equipo Burgos Burpellet BH en la próxima Vuelta a España, que comenzará el sábado en Mónaco y acabará el 13 de septiembre en Granada.

El corredor conquense ha ganado tres etapas en la ronda española, en Ares del Maestrat en 2019, en Cistierna en 2022 y en La Laguna Negra de Vinuesa en 2023 y en 2018 llegó a lucir el jersey rojo de líder de la general. Participará por octava vez y aportará su experiencia a sus compañeros.

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A su lado estarán Mario Aparicio, José Manuel Díaz, Sergio Chumil, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, el francés Clement Alleno y Céar Macías.

Damiel García, director deportivo, indicó que confían en los ocho ciclistas seleccionados: "Tenemos un equipo completo y que se puede adaptar a todos los terrenos. Los líderes serán Jesús Herrada y José Manuel Díaz. Jesús sabe lo que es ganar varias etapas en La Vuelta y José Manuel es un ciclista muy potente y constante".

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"Contaremos también en el bloque de escaladores con Mario Aparicio y José Luis Faura. Con la experiencia de 2025 ambos saben lo que es correr esta carrera. También tendremos a Sinuhé Fernández como compañero y escalador muy peleón para todo tipo de etapas. Contaremos con la presencia de Sergio Chumil, que seguro se lucirá en las etapas de montaña, así como con Clément Alleno, que ha mostrado su mejora con el paso de los años con nosotros. Ya era el momento de que descubriera su primera gran vuelta y seguro que nos va a aportar en todos los terrenos", añadió.

"Lo mismo respecto a César Macías, que será el más joven de nuestra plantilla y al que esperamos ver en las llegadas masivas. Estamos muy ilusionados de empezar La Vuelta e iremos con el objetivo de ganar una etapa y dejar bien altos los colores del equipo Burgos Burpellet BH”, apuntó.

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Julio Andrés Izquierdo, mánager general, también expresó la ilusión del Burgos Burpellet BH en "la carrera más importante del año", en la que tratarán de "lucir los colores del equipo y los nombres de los patrocinadores" que les apoyan cada temporada.

"Tendremos 21 oportunidades de dejarnos ver en carrera y soñar con un triunfo de etapa. Sabemos que no será fácil, puesto que nos enfrentaremos a los mejores equipos del mundo, pero lo daremos todo en cada etapa. Agradecemos a la organización que haya contado con nosotros un año más y le devolveremos como se merece la confianza depositada en nosotros", dijo.

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"El equipo sigue mostrando un gran crecimiento, tanto a nivel de resultados y presencia internacional, como de estructura interna. Incluso hemos batido ya nuestro propio récord de puntos UCI en una misma temporada", afirmó izquierndo, quien agregó que para La Vuelta han "conformado un grupo de ciclistas muy completo para poder pelear en la montaña, en los sprints y en las escapadas desde la salida en Mónaco, hasta el final en Granada”.

El gran atractivo de la próxima edición de La Vuelta será la participación del pentacampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, que fue tercero en su única participación en la ronda española; el defensor del título de 2025, el danés Jonas Vingegaard, no tomará la salida después de la fractura de clavícula sufrida en una caída en la 'Grande Boucle'. EFE

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