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El Rayo, "confiado" en jugar en Vallecas con el Alavés tras solicitar una cautelar

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Madrid, 17 ago (EFE).- El Rayo, a tres días de su debut liguero como local, espera "confiado" poder jugar en Vallecas contra el Alavés el jueves 20 de agosto tras solicitar la cautelar a la Comunidad de Madrid, propietaria de su estadio, al considerar que el recinto está "apto" para acoger un partido, según informaron este lunes a EFE fuentes del club madrileño.

El Rayo, que en caso de no jugar en Vallecas lo tendrá que hacer en Butarque, en Leganés, como está planeado si se mantiene la decisión de la Comunidad de Madrid de no revocar la concesión del recinto al club franjirrojo, espera confiado una resolución a su favor al haber presentado una auditoria favorable tras los trabajos realizados en las últimas semanas dentro del estadio.

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Esos trabajos en el Estadio de Vallecas de las últimas semanas se han llevado a caso después de que la Comunidad de Madrid decidiese retirar al Rayo la concesión del recinto mientras se acometen obras en la instalación por "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo". EFE

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