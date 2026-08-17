El presidente del Cabildo de Gran Canaria advierte de que la presión de Marruecos puede extenderse a Canarias

03/12/2025 El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS POLÍTICA CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha advertido de que los últimos acontecimientos en Ceuta evidencian una estrategia de presión de Marruecos que afecta directamente a los intereses económicos, territoriales y geoestratégicos de Canarias, y ha reclamado una respuesta firme de las instituciones españolas y europeas para evitar que se extienda al archipiélago.

"Hoy es Ceuta; mañana, si no actuamos, puede ser Canarias", ha apuntado este lunes en un comunicado en referencia a las consecuencias que puede tener para el Archipiélago el creciente poder político, económico y militar del país vecino.

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Morales ha situado esta reflexión tras los "graves acontecimientos" registrados a finales de julio en Ceuta y la tensión vivida nuevamente durante los últimos días en la frontera, considerando que lo sucedido no debe analizarse únicamente desde la perspectiva migratoria, sino dentro de un escenario geopolítico más amplio.

"No hablo solo de presión migratoria. Hablo de algo que llevo advirtiendo desde hace meses, y es el envalentonamiento de Marruecos y sus consecuencias directas sobre la soberanía y los intereses estratégicos de nuestro archipiélago", ha sostenido.

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Además, el presidente insular ha destacado la actitud adoptada por Marruecos ante los distintos episodios registrados en Ceuta, señalando que frente a la falta de control denunciada durante la crisis de finales de julio, el país vecino exhibió un férreo control de sus fronteras marítima y terrestre ante la convocatoria difundida en redes sociales para intentar acceder nuevamente a la ciudad el 15 de agosto.

A su juicio, este comportamiento demuestra la capacidad del país para utilizar la presión migratoria como herramienta política. "Abre o cierra cuando quiere y le conviene", ha afirmado el presidente del Cabildo.

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PUERTO DE DAJLA PARA COMPETIR CON CANARIAS

Por otro lado, el presidente ha puesto el foco en el desarrollo del puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental, una infraestructura de alrededor de 1.300 millones de euros concebida para convertirse en un gran nodo logístico atlántico y competir con otros enclaves portuarios de la región.

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Morales ha recordado que ya había advertido sobre este asunto en diciembre de 2025, cuando cuestionó las iniciativas dirigidas a fomentar la inversión empresarial canaria en Dajla, considerando que Canarias no puede contribuir al desarrollo de infraestructuras que terminarán compitiendo directamente con sus propios puertos.

"No podemos mirar hacia otro lado ante quienes, desde instituciones canarias o patronales, animan a invertir en sectores que compiten con nuestra economía", ha manifestado.

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MONTE TROPIC Y LAS RESERVAS DE TELURIO

Con todo, el presidente del Cabildo ha llamado la atención sobre la importancia del Monte Tropic, un volcán submarino situado al suroeste de El Hierro que alberga importantes reservas de telurio, además de cobalto, níquel y tierras raras, recursos considerados estratégicos para la transición energética y tecnológica.

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Asimismo, ha señalado el espacio aéreo del Sáhara Occidental, gestionado desde Gran Canaria a través de la FIR/UIR Canarias, advirtiendo que Marruecos ha ido incrementando de facto su capacidad de gestión sobre parte de este espacio, especialmente a través de las zonas de exclusión vinculadas a ejercicios militares. "Ceder ese control equivaldría a renunciar, en los cielos, a la misma posición estratégica que defendemos en el mar y en nuestros puertos", ha dicho Morales.

El presidente ha enmarcado estas actuaciones en un contexto internacional en el que Marruecos ha reforzado notablemente su posición gracias al respaldo de Estados Unidos y a su alianza estratégica y militar con Israel, destacando el aumento del gasto militar marroquí, la incorporación de nuevas tecnologías de defensa y el desarrollo de instalaciones como el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC) en Tan-Tan, a unos 200 kilómetros de Lanzarote.

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Finalmente, ha considerado que los últimos acontecimientos en Ceuta vuelven a demostrar la necesidad de que España y Europa definan una posición clara ante Marruecos y, especialmente, ante aquellas cuestiones que pueden comprometer los intereses estratégicos del Archipiélago.

"Defender el Puerto de La Luz y de Las Palmas, nuestra posición estratégica en el Atlántico y exigir coherencia al Estado y a la Unión Europea entre principios y decisiones no es una cuestión ideológica: es una obligación institucional para quienes debemos proteger el futuro económico y político de Canarias", ha concluido Morales.

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