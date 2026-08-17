El PP se reúne mañana en Ceuta con asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y Policía

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Madrid, 17 ago (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, se reúne este martes en Ceuta con representantes de asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Antes del encuentro, que tendrá lugar en la sede del partido en la ciudad autónoma a las 13:00 horas, Gamarra mantendrá una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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Posteriormente, ya por la tarde, ambos comparecerán ante los medios de comunicación.

Las reuniones se producen después de que el PP haya registrado este lunes en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que Ceuta vuelva a la normalidad y que contiene propuestas como la intervención de un mando único o el retorno de todos los inmigrantes que entraron el 30 de julio en la ciudad de manera irregular.

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Lo ha anunciado en una rueda de prensa Gamarra, quien ha afirmado que es necesaria "una actuación inmediata y urgente" en esta ciudad autónoma.

También este lunes, el presidente de Ceuta ha advertido que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, ante la "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis. EFE

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