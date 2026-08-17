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El Kids&Us Manresa jugará seis partidos de pretemporada antes del inicio de la Liga Endesa

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Manresa (Barcelona), 17 ago (EFE).- Un Kids&Us Manresa muy renovado afrontará una intensa pretemporada en al que disputará seis partidos, que serán siete si se clasifica para la final de la Liga Catalana ACB, antes del inicio de la Liga Endesa.

Los del Bages tendrán el primer compromiso amistoso de la pretemporada el 30 de agosto a las 12:00 horas en Navàs (Barcelona) ante el Chesire Phoenix inglés, en un duelo inédito, ya que será el primer partido entre ambos.

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Días después, el conjunto manresano disputará el tradicional torneo veraniego de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), donde se medirá el 3 de septiembre al Asisa Joventut (20:30 horas) y el 6 de septiembre al iLerna Lleida (18:30 horas).

Tras la disputa de estos partidos, el Kids&Us Manresa pondrá rumbo a Tarragona para jugar la Liga Catalana ACB, primer título oficial de la temporada, con una fase de grupos en la que primero se enfrentará al MoraBanc Andorra (9 de septiembre) y después al Barça (11 de septiembre). Los horarios aún no se han confirmado.

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En caso de quedar primeros de grupo, los manresanos disputarían la final el 13 de septiembre ante el vencedor del otro grupo: Asisa Joventut, iLerna Lleida o Fiatc Girona.

Por último, los de Diego Ocampo jugarán un último duelo de pretemporada en tierras gallegas ante el Leyma Coruña, en el partido de presentación ante su afición del conjunto local.

Los catalanes debutarán en la Liga Endesa el 26 de septiembre a las 18:00 horas en la pista del Surne Bilbao Basket, en lo que será el partido inaugural de la temporada 2026-27. EFE

jvs/gmh/jap

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