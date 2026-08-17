Desciende a nivel 0 la emergencia por el incendio de Niebla (Huelva)

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Huelva, 17 ago (EFE).- La evolución del incendio forestal declarado el 6 de agosto en Niebla (Huelva) permite desescalar a fase de preemergencia, situación operativa 0, ha anunciado esta tarde el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Sanz ha calificado esta desescalada como "un paso más hacia la normalidad".

"El trabajo ha sido enorme y el esfuerzo, titánico. Gracias a todos los que lo han hecho posible, peleando en cada palmo del terreno", ha señalado antes de recordar que se sigue trabajando para su total control y extinción.

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Para ello, el dispositivo antiincendios andaluz Plan Infoca mantiene activo un dispositivo compuesto por siete grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de Extinción, tres técnicos de Operaciones, cuatro agentes medioambientales y seis autobombas.

Este operativo continúa sobre el terreno con labores de vigilancia activa, consolidación del perímetro, remate y liquidación de puntos calientes.

El fuego, que ha quemado 33.000 hectáreas, según la medición definitiva realizada por el programa europeo satelital Copernicus, quedó estabilizado el domingo por la mañana, lo que motivó la desescalada del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Incendios Forestales de Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1.

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Tras el cambio en el estatus del incendio, se permitió el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas.

Los vecinos que volvieron a sus casas pertenecen a los municipios, núcleos y diseminados de El Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, Villarrasa, Escacena del Campo y La Palma del Condado, en Huelva, así como a Gerena, Sanlúcar la Mayor, Aznalcóllar y El Álamo, pedanía de El Madroño, en la provincia de Sevilla.

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El retorno se realizó de forma ordenada y segura, bajo la coordinación de los servicios de emergencia.

La estabilización del incendio y el descenso de la situación operativa permitió también el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El perímetro, que supera los 210 kilómetros, se encuentra contenido en toda su longitud. EFE

lra/bfv/acm