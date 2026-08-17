Cuatro jóvenes mueren y otro resulta herido grave en un accidente en la N-122 en Zaragoza

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(Actualiza la NA1043 con datos sobre las víctimas)

Zaragoza, 17 ago (EFE).- Cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años han fallecido y otro ha resultado herido grave tras un choque frontal entre un turismo y un camión ocurrido a las 9:40 horas de este lunes en el kilómetro 66,800 de la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján, en el término municipal de Borja.

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Los cuatro fallecidos y el herido grave eran los ocupantes del turismo, según han informado fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los cinco eran vecinos de Zaragoza.

El herido grave ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.

En el siniestro se ha visto implicado otro turismo, pero sin heridos, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos de la Diputación de Zaragoza que han tenido que excarcelar a las víctimas, y también han intervenido Guardia Civil y 061.

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La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) investiga las circunstancias en las que se ha producido la colisión. EFE