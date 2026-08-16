Migrantes reclaman asilo en una protesta en el asentamiento del Trampolín en Ceuta

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Ceuta, 16 ago (EFE).- Unos doscientos migrantes que permanecen en el asentamiento improvisado de la playa del Trampolín, en Ceuta, han protagonizado este domingo una concentración para reclamar a gritos su derecho de asilo, en una protesta espontánea en la que han exhibido carteles con mensajes reivindicativos y algunas banderas de España.

La concentración se ha desarrollado entre las chabolas y construcciones precarias en las que estas personas permanecen desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio, mientras coreaban reiteradamente la palabra “asilo” y mostraban los carteles ante la presencia de otras personas que se encontraban en la zona.

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Según han señalado testigos presenciales consultados por EFE, algunas de las ONG y colectivos que prestan asistencia a los migrantes en este asentamiento ayudaron a varios de ellos a elaborar y escribir los carteles que posteriormente exhibieron durante la concentración, además de animar y jalear la protesta.

La escena se ha producido en uno de los principales asentamientos improvisados de la ciudad, donde centenares de migrantes permanecen a la espera de conocer cuál será su situación, en unas condiciones de precariedad y entre construcciones levantadas con plásticos, lonas y otros materiales.

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La concentración, sin convocatoria oficial y organizada de manera espontánea, ha permitido a los migrantes hacer visible su principal reivindicación: ser escuchados y poder solicitar asilo en España, mientras las organizaciones que trabajan diariamente con ellos continúan prestándoles asistencia en el asentamiento del Trampolín. EFE

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