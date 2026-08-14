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Todas las comunidades activan hoy alerta por calor, fuertes lluvias o por tormentas

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Madrid, 14 ago (EFE).- Todas las comunidades autónomas van a activar hoy avisos por altas temperaturas, por las intensas precipitaciones o por las fuertes tormentas que se van a registrar durante la jornada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos por las elevadas temperaturas que se van a alcanzar hoy afectan a las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias, con temperaturas que van a superar en todos los casos los 35 grados y que van a rondar los 40 en muchos lugares.

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Ante las intensas lluvias y las fuertes tormentas que se van a producir, que en muchos casos van a ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento, se van a activar avisos en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Las precipitaciones más importantes se van a registrar en la serranía de Cuenca, en las comarcas de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, en Teruel, y en el interior de la provincia de Valencia, donde las precipitaciones pueden acumular entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora.

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Los avisos más importantes por lluvias, de nivel 'naranja' (peligro importante), se centran en esas grandes áreas de Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, y el mismo nivel de alerta se va a activar por las altas temperaturas que se van a alcanzar en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid.

En Cataluña los valores más altos (hasta 40 grados) se van a alcanzar en la depresión central de Tarragona y en la depresión central de Barcelona, y las temperaturas serán especialmente altas también en Lleida, en el prelitoral de Girona y Barcelona y en la comarca de El Ampurdán.

En Andalucía el nivel 'naranja' se focaliza en la campiña cordobesa, las comarcas de Morena y Condado (Jaén), el Valle del Guadalquivir en Jaén, y la campiña sevillana, con temperaturas que en todos los casos alcanzarán los 40 grados.

En Aragón los valores más elevados se registrarán en el pirineo oscense, el centro y el sur de la provincia de Huesca y en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, con temperaturas de hasta 39 grados; y el valle del Tajo (Toledo) está también con alerta naranja ante la previsión de que se alcancen los 40 grados.

En Madrid el aviso naranja por altas temperaturas, de hasta 39 grados, afecta al área metropolitana y el corredor del Henares y al sur, Vegas y el oeste de la comunidad.

En el resto de la península y en Baleares los avisos por altas temperaturas, por lluvias o por tormentas son de nivel 'amarillo' (riesgo bajo), el mismo nivel que se ha activado en Gran Canaria ante el intenso calor que se va a registrar en las cumbres y en el este, el sur y el oeste de la isla, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. EFE. EFE

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