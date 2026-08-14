Todas las comunidades activan hoy alerta por calor, fuertes lluvias o por tormentas

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Madrid, 14 ago (EFE).- Todas las comunidades autónomas van a activar hoy avisos por altas temperaturas, por las intensas precipitaciones o por las fuertes tormentas que se van a registrar durante la jornada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos por las elevadas temperaturas que se van a alcanzar hoy afectan a las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias, con temperaturas que van a superar en todos los casos los 35 grados y que van a rondar los 40 en muchos lugares.

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Ante las intensas lluvias y las fuertes tormentas que se van a producir, que en muchos casos van a ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento, se van a activar avisos en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Las precipitaciones más importantes se van a registrar en la serranía de Cuenca, en las comarcas de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, en Teruel, y en el interior de la provincia de Valencia, donde las precipitaciones pueden acumular entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora.

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Los avisos más importantes por lluvias, de nivel 'naranja' (peligro importante), se centran en esas grandes áreas de Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, y el mismo nivel de alerta se va a activar por las altas temperaturas que se van a alcanzar en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid.

En Cataluña los valores más altos (hasta 40 grados) se van a alcanzar en la depresión central de Tarragona y en la depresión central de Barcelona, y las temperaturas serán especialmente altas también en Lleida, en el prelitoral de Girona y Barcelona y en la comarca de El Ampurdán.

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En Andalucía el nivel 'naranja' se focaliza en la campiña cordobesa, las comarcas de Morena y Condado (Jaén), el Valle del Guadalquivir en Jaén, y la campiña sevillana, con temperaturas que en todos los casos alcanzarán los 40 grados.

En Aragón los valores más elevados se registrarán en el pirineo oscense, el centro y el sur de la provincia de Huesca y en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, con temperaturas de hasta 39 grados; y el valle del Tajo (Toledo) está también con alerta naranja ante la previsión de que se alcancen los 40 grados.

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En Madrid el aviso naranja por altas temperaturas, de hasta 39 grados, afecta al área metropolitana y el corredor del Henares y al sur, Vegas y el oeste de la comunidad.

En el resto de la península y en Baleares los avisos por altas temperaturas, por lluvias o por tormentas son de nivel 'amarillo' (riesgo bajo), el mismo nivel que se ha activado en Gran Canaria ante el intenso calor que se va a registrar en las cumbres y en el este, el sur y el oeste de la isla, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. EFE. EFE

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